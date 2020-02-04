Şehit Halil Demir'in cenazesi memleketine getirildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Halil Demir'in cenazesi memleketine getirildi (2) - Son Dakika

Şehit Halil Demir'in cenazesi memleketine getirildi (2)

6 saat önce

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIŞehit Uzman Çavuş Halil Demir, memleketi Pamukova'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Halil Demir'in cenazesi memleketine getirildi (2), System.String[]

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Uzman Çavuş Halil Demir, memleketi Pamukova'da son yolculuğuna uğurlandı. Pamukova Bacı Mahallesi'nde bulunan Bacı Pınarlı Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına şehidin babası Süleyman ve annesi Süheyla Demir, kardeşleri, TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek ve Recep Uncuoğlu, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Binali Yıldırım şehidin babası Süleyman ve kardeşi Mücahit Demir'in kollarına destek oldu. Mücahit Demir şehit kardeşinin şapkasını taktı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Bacı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Halil Demir, Pamukova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:48 Kaynak: DHA
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