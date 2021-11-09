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Şehit Kaymamak Muhammed Fatih Safitürk'ün acısı Derik'te hala ilk günkü gibi - Son Dakika

Şehit Kaymamak Muhammed Fatih Safitürk'ün acısı Derik'te hala ilk günkü gibi

09.11.2021 21:31

Şehit Kaymamak Muhammed Fatih Safitürk'ün acısı Derik'te hala ilk günkü gibi Şehit Kaymakam Safitürk'e yapılan suikast patlamasının şahitleri hain katliamı anlattı Olayın şahidi olan vatandaşlar: "Bu konunun aydınlanıp, bu lekenin Derik halkı üzerinden kaldırılmasını istiyoruz" Derik İlçe...

Şehit Kaymamak Muhammed Fatih Safitürk'ün acısı Derik'te hala ilk günkü gibi

Şehit Kaymakam Safitürk'e yapılan suikast patlamasının şahitleri hain katliamı anlattı

Olayın şahidi olan vatandaşlar: "Bu konunun aydınlanıp, bu lekenin Derik halkı üzerinden kaldırılmasını istiyoruz"

Derik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman: "Kaymakamımız o gün çok mutluydu, belki de Allah'a kavuşacağı için mutluydu"

MARDİN - Şehit Kaymamak Muhammed Fatih Safitürk'e yapılan suikast ile hükümet konağındaki patlamanın şahitleri o günü anlatarak, şehit edileceği gün Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün yüzünde büyük bir mutluluğun olduğunu söyledi.

10 Kasım 2016'da Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'e suikast düzenlendi. Anma töreninin ardından hükümet konağındaki makamına geçen Kaymakam Safitürk, makamında patlayan bomba ile yaralandı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Kaymakam Safitürk, şehit oldu. O günün görgü tanıkları yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. O gün 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle beraber anma programında olduklarını söyleyen dönemin Derik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, "Önce saygı duruşu daha sonra öğretmen evinde beraber programa katıldık. Kaymakamımız bir gün öncesinde Ankara'dan gelmişti. Cumhurbaşkanımızla görüşmüştü. Yüzünde bizim de tahmin edemediğimiz tabi ki sonradan idrak ettiğimiz bir mutluluk vardı" dedi.

"O gün çok mutluydu, belki de Allah'a kavuşacağı için mutluydu"

Bu mutluluğu ile ilgili beraber konuştuklarını kaydeden Kahraman, "Cumhurbaşkanımızla fotoğraf çekimi vardı, onun üzerine biraz konuştuk. Şehit kaymakamımız bizim ilk kayyumumuz olduğu için bizim için de çok değerliydi. Türkiye'deki ilk kayyumdu ve biz de gerçekten onu çok seviyorduk. Program bittikten sonra ikimiz beraber hükümet konağının bahçesine kadar yürüdük. Oradan kendisi makamına geçti. Ben de ayrı binalarımız vardı kurumuma geçtim ve çalıştık. Tabi ki saat 12.00 civarıydı. Hiç nedenini bilmediğimiz çok büyük bir patlama oldu. İlk etapta nerede olduğunu anlamadık. Sonra o telaşla nerede oldu falan derken hükümet konağında bir patlama olduğunu gördük. Sonradan da şehit kaymakamımızın yaralandığını gördük. O an hükümet konağında değildim ama bahçeden görebildik. Hükümet konağındakilerin kendisini çıkardığını gördük. Tabi ambulansla önce hastaneye kaldırıldı. Sonra da olay bütün Türkiye'nin malumudur. Hiçbirimizin o an için anlam veremediği eşi Derik'te değildi. O dönemde çocuğu Derik'te olmadığı için biraz da belki de eşini çocuğunu gördüğü için belki de ona bağladık mutluluğunu. Ama belki de Allah'a kavuşacağı için mutluydu ve kaymakamımız şehit oldu" diye konuştu.

"Acısını hala ilk günkü gibi içimizde yaşıyoruz"

Acısını bütün Deriklilerin yüreğinde taşıdığını söyleyen Kahraman, "Yani ilk günkü gibi hala acısını yüreğimizde yaşıyoruz. Kendisi çok merhametli bir kaymakamdı. Hiç kimseye kırmazdı. Yaklaşık 1 yıl bir buçuk ay Derik'te çalıştı. Hiç kimsenin kalbini kırdığını zannetmiyorum. Bütün Derik halkı tarafından aynı düşüncede olsun olmasın herkes tarafından sevilen bir kaymakamdı" şeklinde konuştu.

"Patlamayı birebir gördüm"

Dükkanı hükümet konağının tam karşısında olduğu için patlama esnasında iş yerinde olan esnaf Ahmet Dinç, "Patlamayı birebir gördüm. Zaten iş yerim direk Kaymakam beyin makamına da bakan bir ortamda. O anda bir panik olduk patlamadan sonra hükümet konağında çalışan personellerin tamamı panik bir şekilde hükümet konağından dışarı kaçıyorlardı. Bizde o esnada bir şok yaşadık. Tabi buradaki iş yerimizde etkilendi. Camlar falan kırıldı. İş yerindeki eşyalar falan yerlere saçıldı. Biz de dışarı çıktık. O panikle hükümet konağına komşu olduğumuz için dışarı çıkan personel çoğunu tanıyoruz. Sordum kendilerine ne oldu dedim içeriye muhtemelen canlı bomba girdi dediler. İlk etapta öyle anlaşıldı. Bir canlı bombanın patlaması sonucunda bir şeyler oldu ama bizim bulunduğumuz ortamda olmadığı için muhtemelen kaymakam beye bir suikast olayı gerçekleşmiş diye o şekilde anlattılar bana. O gün o şekilde oldu aradan bir 15-20 dakika geçtikten sonra zaten emniyet birimleri gelip oraya müdahale ettiler. İlk etapta olay yerinde toplanan kalabalığı yani Derik halkını boşalttılar olay yerinden. Bizim de iş yerlerimizi kapatmanızı, buranın güvenli olmadığını, ikinci bir patlamanın olabileceğini, iş yerini kapatmamızı söylediler. Biz de kapattık, olay yerinden uzaklaştık" dedi.

"Rahmetli Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk çok değerli bir insandı"

Kendisi ile birebir tanışıp konuştuklarını bildiren Dinç, "Sohbet ettik. Derik halkı tarafından çok sevilen bir kaymakamdı. Derik halkı tarafından benimsenen bir kaymakamdı. Çalışmaları ile beraber yaptığı hizmetlerinden dolayı Derik halkı onu seviyordu. Hatta bu menfur olay yaşanmadan önce burada Derik'te bazı talihsiz olaylar olmuştu. Kapatmalar, hendek olayları olmuştu. O zaman kaymakamda kendisi burada görev yapıyordu. O zaman gösterdiği icraatlarla yaptıklarıyla Derik halkı tarafından benimsendi. Biz bu konuda Derik halkı olarak çok üzgünüz" diye konuştu.

"Bu konunun aydınlanıp, bu lekenin Derik halkı üzerinden kaldırılmasını istiyoruz"

Üzüldükleri noktalardan bir tanesinin de bu olayın Derik halkına mal edilmesi olduğunu belirten Dinç, "Derik halkı kesinlikle bu olayın içerisinde değildir. Bu olayın şu anda faili olarak gösterilen şahıslarda muammadır. Biz buna inanmıyoruz içinde bir Derik halkının kaymakam beye suikast düzenleneceğine inanmıyoruz. Biz kaymakam beyi çok seviyorduk. Kendisi de Derik halkını çok seviyordu. Çok değerli bir insandı. Olayın tam aydınlatıldığını da düşünmüyoruz Derik halkı olarak. Hala olay karanlıktır. Olayın üzerinde bazı ortaya çıkmamış gerçekler vardır. Biz o gerçeklerin çıkarılmasını ve bu lekenin Derik halkı üzerinden kaldırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehit Kaymamak Muhammed Fatih Safitürk'ün acısı Derik'te hala ilk günkü gibi
Şehit Kaymamak Muhammed Fatih Safitürk'ün acısı Derik'te hala ilk günkü gibi
Şehit Kaymamak Muhammed Fatih Safitürk'ün acısı Derik'te hala ilk günkü gibi
Şehit Kaymamak Muhammed Fatih Safitürk'ün acısı Derik'te hala ilk günkü gibi

Muhammed Fatih Safitürk, Hisarcık, Şehit, Derik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit Kaymamak Muhammed Fatih Safitürk'ün acısı Derik'te hala ilk günkü gibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Kaymamak Muhammed Fatih Safitürk'ün acısı Derik'te hala ilk günkü gibi - Son Dakika
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