Şehit Mehmet Orhan, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Mehmet Orhan, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Mehmet Orhan, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlenlediği hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın (25) cenazesi memleketi Adıyaman'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Mehmet Orhan, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlenlediği hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın (25) cenazesi memleketi Adıyaman'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi, dün akşam saatlerinde Adıyaman Havaalanı'na getirildi. Şehit Orhan'ın cenazesi buradan alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

BABA EVİNDEN ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Evli ve 5 çocuk babası Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi, öğle saatlerinde hastane morgundan alınarak Fatih Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Anne Elif Orhan, eşarbını tabutun üzerine koyarak uzun süre gözyaşı döktü. Abla Sevgi Sevim ise şehit kardeşini üniformasını giyerek karşıladı. Alınan helalliğin ardından Şehit Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi alkışlarla Yeni Mezarlık Camii'ne uğurladı.

Camideki törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş ve Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Uluçay, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehitlikte tekbirler eşliğinde toprağa verildi.


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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:16 Kaynak: DHA
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