Şehit Polis Memurunun Cenazesi Erzurum'a Getirildi
39 dakika önce
İzmir'in Torbalı ilçesinde, trafik kazasında yol güvenliği aldığı sırada minibüsün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Tahir Kaltar'ın (27) cenazesi memleketi Erzurum'a getirildi.
İzmir
'in Torbalı
ilçesinde, trafik kazasında yol güvenliği aldığı sırada minibüsün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Tahir Kaltar'ın (27) cenazesi memleketi Erzurum
'a getirildi.
İzmir'deki törenin ardından uçakla kente getirilen şehit Kaltar'ın cenazesi, Erzurum Havalimanı'nda tören mangasınca uçaktan alınarak aprondaki araca konuldu.
İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula
tarafından dua edilmesinin ardından şehidin naaşı, konvoy eşliğinde götürüldüğü Pasinler
İlçe Devlet Hastanesi
morguna konuldu.
Törene, Erzurum Valisi Okay Memiş
, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ
ve Selami Altınok
ile AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala
, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan
ile şehit yakınları katıldı.
Kaltar'ın cenazesi, Köprüköy
ilçesindeki Orgeneral Selahattin Demircioğlu Camisi'nde yarın öğlen vakti kılınacak namazın ardından ilçe şehitliğinde defnedilecek.
Olay
İzmir- Aydın
kara yolu Ödemiş
Köprüsü mevkisinde dün meydana gelen hasarlı bir kaza nedeniyle yol güvenliği alan polis memuru Tahir Kaltar, Hüseyin U'nun kullandığı 35 COM 58 plakalı minibüsün çarpması sonucu şehit olmuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:50 Kaynak: AA
Kız Arkadaşının Annesini Öldürmekle Suçlanan Sanıktan İlginç Savunma: Kendi Eşi Öldürdü
Büyükşehir'den Göztepe'ye 7 Milyon Liralık Destek
Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama
Karısının Yasak Aşkını Yakalayıp Dehşet Saçan Koca ve Yakınlarına Ceza Yağdı