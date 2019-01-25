Son Dakika Haberleri: Şehit Polis Memurunun Cenazesi Erzurum'a Getirildi

Şehit Polis Memurunun Cenazesi Erzurum'a Getirildi

39 dakika önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde, trafik kazasında yol güvenliği aldığı sırada minibüsün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Tahir Kaltar'ın (27) cenazesi memleketi Erzurum'a getirildi.

Şehit Polis Memurunun Cenazesi Erzurum'a Getirildi, System.String[]
İzmir'in Torbalı ilçesinde, trafik kazasında yol güvenliği aldığı sırada minibüsün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Tahir Kaltar'ın (27) cenazesi memleketi Erzurum'a getirildi.

İzmir'deki törenin ardından uçakla kente getirilen şehit Kaltar'ın cenazesi, Erzurum Havalimanı'nda tören mangasınca uçaktan alınarak aprondaki araca konuldu.

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula tarafından dua edilmesinin ardından şehidin naaşı, konvoy eşliğinde götürüldüğü Pasinler İlçe Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ ve Selami Altınok ile AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile şehit yakınları katıldı.

Kaltar'ın cenazesi, Köprüköy ilçesindeki Orgeneral Selahattin Demircioğlu Camisi'nde yarın öğlen vakti kılınacak namazın ardından ilçe şehitliğinde defnedilecek.

Olay

İzmir- Aydın kara yolu Ödemiş Köprüsü mevkisinde dün meydana gelen hasarlı bir kaza nedeniyle yol güvenliği alan polis memuru Tahir Kaltar, Hüseyin U'nun kullandığı 35 COM 58 plakalı minibüsün çarpması sonucu şehit olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:50 Kaynak: AA

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