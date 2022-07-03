Son dakika haberleri: ŞEHİT TEĞMEN HALİS KESKİN'İN NAAŞI BURSA'YA GETİRİLDİ

Hakkari'de, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda Barazgir Çayı'na düşen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in (26) naaşı memleketi Bursa'ya getirildi. Şehit Teğmen Keskin, Büyükorhan ilçesi Sarnıç Mahallesi'nde toprağa verilecek. Hakkari'nin Derecik ilçesinde dün, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyon sırasında Barazgir Çayı'na düşen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin için Hakkari'de askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Halis Keskin'in naaşını Bursa'ya getirmek için hazırlanan uçak arıza yapınca Ankara'dan bir başka uçak yola çıktı. Şehidin naaşını taşıyan askeri uçak, saat 18.00 sıralarında Yenişehir Askeri Havalimanı'na indi. Şehit Teğmen'in naaşı, ailesi ile birlikte buradan helikopterle Büyükorhan ilçesine götürüldü. Şehidin, Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı. Nazmiye- Kamil Mehmet Keskin çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Keskin'in 1 yıl önce evlendiği, eşi Elif Keskin'in 4 aylık hamile olduğu ve 1 hafta önce izinden birliğine döndüğü öğrenildi.