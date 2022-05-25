Şehit Uzman Çavuş Doğan son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Doğan son yolculuğuna uğurlandı (2)

25.05.2022 18:09

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın cenazesi toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın cenazesi toprağa verildi.

Şehit Doğan için memleketi Kızılcahamam'ın Berçinçatak Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, eski bakanlar ile diğer ilgililer katıldı.

Şehidin, cami avlusuna getirilen tabutunun başında askerler nöbet tuttu. Şehidin ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında top arabasına taşındı.

Top arabasıyla Berçinçatak Mezarlığı'na getirilen şehidin cenazesi burada defnedildi.

Şehit Uzman Çavuş Doğan son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Doğan son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Doğan son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Doğan son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Doğan son yolculuğuna uğurlandı (2)

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Doğan son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika


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