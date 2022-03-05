Şehit Uzman Çavuşun cenazesi törenle Bingöl'e uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuşun cenazesi törenle Bingöl'e uğurlandı

05.03.2022 09:10
Şehit Uzman Çavuşun cenazesi törenle Bingöl'e uğurlandı

Tokat'ta, askeri servisin buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin'in (40) cenazesi düzenlenen törenin ardından Bingöl'e gönderildi.

Tokat'ta, askeri servisin buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin'in (40) cenazesi düzenlenen törenin ardından Bingöl'e gönderildi.

Tokat- Niksar yolu Almus kavşağı yakınlarında buzlanma nedeni ile meydana gelen kazada askerleri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada yaralanan 4 askerden Uzman Çavuş İsmail Ergin sevk edildiği hastanede şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin (40) için Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Tokat Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı siyasi parti temsilcileri, askerler ve şehidin ailesi katıldı. Şehit Ergin'in annesi Beyhan, babası Abdullah Ergün metanetini korumaya çalıştı. Şehidin eşi Tuğba Ergin gözyaşlarını tutamadı, oğlu Emir ise cenaze törenini üzgün gözlerle takip etti. Şehit Ergin'in Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin özgeçmişi ve duaların okunmasının ardından Ergin'in cenazesi, Sivas Havalimanından Bingöl'e gönderilmek üzere uğurlandı. - TOKAT

Şehit Uzman Çavuşun cenazesi törenle Bingöl'e uğurlandı
Şehit Uzman Çavuşun cenazesi törenle Bingöl'e uğurlandı
Şehit Uzman Çavuşun cenazesi törenle Bingöl'e uğurlandı
Şehit Uzman Çavuşun cenazesi törenle Bingöl'e uğurlandı
Şehit Uzman Çavuşun cenazesi törenle Bingöl'e uğurlandı
Şehit Uzman Çavuşun cenazesi törenle Bingöl'e uğurlandı

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Jandarma, Bingöl, Tokat, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehit Uzman Çavuşun cenazesi törenle Bingöl'e uğurlandı - Son Dakika


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