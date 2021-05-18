Şehit yakınları ve gazilerden idam talebi - Son Dakika

Şehit yakınları ve gazilerden idam talebi

18.05.2021 11:49
Şehit yakınları ve gazilerden idam talebi, System.String[]

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, teröristlere ve ülke düşmanlarına yönelik idam cezasının uygulanmasını istediklerini açıkladı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, teröristlere ve ülke düşmanlarına yönelik idam cezasının uygulanmasını istediklerini açıkladı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Ankara'da görülen Kobani davası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sözen ve Gündüz, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları terör yardakçıları, terör sevicileri, terör örgütü PKK YPG'nin siyasi sözcüleri Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına 26 Nisanda başlandığını hatırlattı. Sözen ve Gündüz tarafından yapılan ortak açıklamada, "Biz şehit aileleri ve gaziler olarak o günde buradan terör sözcülerine tepkinizi ifade etmiş, lanet okumuş, en ağır cezaları almaları İçin davaların takipçisi ve davalara müdahil olmuştuk. Geçen zaman zarfında terör sözcülerinin davaları sulandırması ve reddi hakim talebinde bulunmaları, savunma vermeyi reddetmelerinden dolayı davalar yavaş yürümektedir. PKK YPG ve HDP'nin kirli ve kanlı ilişkisi bu kadar açık ortada iken, sözde HDP yöneticilerinin geçen zaman zarfında özellikle çözüm sürecinin vermiş olduğu şımarıklıkla bunu televizyonların canlı yayınlarında ve kamuoyunda sürekli dile getirmelerine rağmen şimdi çıkıp mahkeme salonlarında reddetmeleri korkaklıktır, alçaklıktır, ikiyüzlülüktür" dedi.

"Hani Apo'nun heykelini dikecektiniz, hani sırtınızı PKK'ya YPG'ye dayıyordunuz"

Korkunun ecele faydasının olmadığını kaydeden Sözen ve Gündüz, "Hani Apo'nun heykelini dikecektiniz, hani sırtınızı PKK'ya YPG'ye dayıyordunuz, hani Türk halkını tükürük ile boğuyordunuz, hani silahlarınızı güvenlik güçlerimize çeviriyordunuz. Ne oldu, korktunuz mu, dilinizi mi yuttunuz, sırtınızı dayadığınız cezaevi duvarları soğuk mu geldi, zafer sarhoşluğundan uyandınız mı? Ey PKK sözcüleri, ey 6-8 Ekim olaylarında ülkemizi bölmeye parçalamaya ve kan gölüne çevirmek isteyen terör yardakçıları, ey Yasin Börü ve yüzlerce şehidimizin katilleri Selo ve arkadaşları korkunun ecele faydası yoktur. Hak ettiğiniz cezayı alacaksınız. Şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını vereceksiniz. Ülkemize başkaldırmanın cezasını çekeceksiniz. Biz Şehit Aileleri ve Gaziler olarak bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Buradan şımarık terörist Demirtaş ve arkadaşlarına dün Cumhurbaşkanımızın milletimize bizlere müjde olarak verdiği Demirtaş'ın yakın arkadaşı PKK YPG'nin sözde Suriye sorumlusu Sofi Nurettin adlı teröristin öldürüldüğü haberini bir kez daha paylaşmak istiyorum. Bu haberi cezaevindeki teröristler muhakkak duymuş ve üzülmüşlerdir. Özellikle terörist Demirtaş boy boy fotoğraf çektiği yakın arkadaşını kaybetmenin yasını tutuyordur. Buradan Demirtaş teröristine bir kez daha soruyorum, bu fotoğraflar, bu kirli ilişki ağı bu kadar açık ortada iken hala terörist olduğunu inkar ediyor musun? İnkarda etsen de ağlasan da sızlasan da bir kez daha Sincan Cezaevi önünden haykırıyoruz, sen ve arkadaşların teröristsiniz, Yasin Börü ve arkadaşlarının katilisiniz. Din düşmanı, devlet düşmanı ve özellikle yıllarca temsil ettiğinizi söylediğiniz Kürt halkının düşmanısınız. Sizler de sırtınızı dayadığınız PKK'lılarda, YPG'lilerde maşasınız, kuklasınız ve taşeronsunuz. Demirtaş ve arkadaşları bilmeliler ki beraber fotoğraf çektirdikleri sağındaki ve solundaki teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor. Allah'ın izni ve güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları ile o fotoğraflardaki büyük kelleler, sözde elebaşlarının hepsi leş olup gidecektir" diye konuştu.

"Hiç kimse TBMM'deki kravatlı teröristleri övemez"

PKK HDP ilişkisi bu kadar açık ortada iken son günlerde kendilerini derinden üzen eylem ve söylemler duyduklarını kaydeden Sözen ve Gündüz, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu ülkenin ekmeğini yemiş, asker üniforması giymiş emekli asker, CHP Milletvekili Dursun Çiçek utanmadan sıkılmadan çıkmış siyasi rant devşirmek uğruna HDP ile ittifak yapacaklarını HDP'lilere Bakanlıklar vereceklerini söylüyor. Bu zavallı emekli asker hala bu teröristlerden medet umuyor. Bu söylemler küstahlıktır, aymazlıktır ve hadsizliktir. Şimdi bu söylemlerde bulunan emekli albayın görevde iken HDP PKK ile iş tutmadığını nerden bileceğiz? Ayıptır yazıktır günahtır bu söylemleriniz birlikte görev yaptığınız şehit arkadaşlarınızın kemiklerini sızlatıyor. Sırf Erdoğan gitsin de ne olursa olsun mantığında olmak en hafif tabirle şerefsizliktir, ülkeye ihanettir. Görevi makamı ve mevkisi ne olursa olsun hiç kimse TBMM'deki kravatlı teröristleri övemez. Herkes söylediği sözlere dikkat edecek. Herkes haddini bilecek. Açık ve net ifade ediyorum ki kim teröristlerin siyasi sözcüsü HDP ile ittifak ediyorsa, onlarla iş tutuyorsa ve onlardan siyasi medet ummaya çalışıyorsa bizim nazarımızda onlarda teröristtir. Biz şehit aileleri ve gazileri olarak teröristlere ve ülke düşmanlarına yönelik idam cezasının uygulanmasını istiyoruz. Bizim verdiğimiz vergilerle maaş alan meclisteki kravatlı teröristlerin biran önce vekilliklerinin sona erdirilmesini istiyoruz. Bu taleplerimizi ısrarla yenileyeceğiz. Bu davaların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Terörist Demirtaş ve arkadaşlarının hak ettiği cezayı almaları için sonuna kadar bu davaların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla katil İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik yaptığı saldırıları orantısız güç kullanımını bir kez daha lanetliyoruz. Hayatını kaybeden Filistinli din kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kör sağır ve dilsizleri oynayan sözde demokrasi ve insan haklarını savunduğunu iddia eden ülkelerin liderlerini İsrail'in bu insanlık dışı tutumunu sonlandırması İçin çağrıda bulunmaya ve net tavır sergilemeye davet ediyoruz." - DİYARBAKIR

Şehit yakınları ve gazilerden idam talebi
Şehit yakınları ve gazilerden idam talebi

15 Temmuz, Terör, Şehit, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şehit yakınları ve gazilerden idam talebi - Son Dakika


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