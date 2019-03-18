Diyarbakır
, Elazığ
, Batman
ve Şırnak
'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir
ilçesindeki Cahit Sıtkı Tarancı
Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
, yaptığı konuşmada, bu vatan için canını veren her bir ferdin hayırla anıldığını vurgulayarak, "İnancımız açısından şehitler ölü değildirler, onlar diridirler, her dem ve her zaman bizimle birliktedirler. Onların manevi varlığı sonsuza kadar bizimle olacaktır." dedi.
Törende, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
sanatçıları tiyatro, Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ise oratoryo gösterisi yaptı.
Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren programa, AK Parti
Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat
, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre
, Bölge Jandarma
Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan
ve Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır
katıldı.
Elazığ
Elazığ Garnizon Şehitliği'ndeki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya
tarafından dua edilmesinin ardından, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım
, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş
ve Elazığ Belediye Başkan Vekili Asım Nazırlı şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
Daha sonra Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde devam eden programda konuşan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Hasan Alataş, vatan uğruna şehit olan kahramanları andıklarını belirterek, "Canları pahasına mücadele ederek bu toprakları vatan yapan bütün kahramanlarımız ebedi varlığımızın teminatı olmuşlardır." dedi.
Program, öğrencilerin gösterisi ve çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Şırnak
Şırnak'ta gerçekleştirilen törende valilik bahçesindeki Atatürk
Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Ardından Kültür Merkezinde devam anma programında, günün önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler gösteriler sundu, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Daha sonra bir otelde şehit aileleri ve gazilerle yemekte buluşan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş
, yaptığı konuşmada, Çanakkale'de süper güçlere karşı, dünyanın unutamadığı bir ders verildiğini söyledi.
Dışarıdan zarar veremeyeceğini anlayan emperyalist güçlerin ülke içindeki hainleri kullandığını işaret eden Aktaş, şöyle konuştu:
"Terör örgütü PKK
, Çanakkale'de vatanımıza, bayrağımıza, namusumuza el atanlarla aynı zihniyettir. Hepimiz biliyoruz ki bunların din, namus ve vatan anlayışı yoktur. Bunlar katil ruhludur. Aynı amaca hizmet etmek için bize saldırdılar, silah yönelttiler. Başta bu toprakların evlatları olmak üzere yine millet olarak bunlara göğüs gerdik ama Allah'a çok şükür bir karış toprağımızı vermedik, vermeyeceğiz."
Batman Batman Valiliği
'nde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, Yeni Kültür Merkezi'nde devam etti. Buradaki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ardından günün önemini belirten konuşmalar yapıldı.
Öğrencilerin gösterilerinin ardından şiir, resim ve kompozisyon dallarındaki yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programa Batman Valisi Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar ve Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy
katıldı.