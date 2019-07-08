Selçuk Şeftali Şenliği ile şenlendi

İzmir'in Selçuk ilçesinde şeftalinin emek ve sabırla topraktan ağaca uzanan yolculuğuna adanan şenlik, çevre il ve ilçelerden büyük ilgi gördü.

İzmir'in Selçuk ilçesinde şeftalinin emek ve sabırla topraktan ağaca uzanan yolculuğuna adanan şenlik, çevre il ve ilçelerden büyük ilgi gördü.



Selçuk ilçesine bağlı Belevi Mahallesi, Şeftali Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Çiçeklerinin açışı baharı müjdeleyen, çeşitleriyle damakta tat bırakan, Selçuk Efes'in tarımdaki yüz akı meyvelerinden şeftaliye adanan şenlik, gün boyu çeşitli etkinliklerle sürdü. Selçuk'taki birçok bisiklet gruplarını da bir araya getiren şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Belevi Şeftali Şenliği, İzmir ve Aydın bölgelerinden 200 bisikletçinin katıldığı ve startını Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in belediye hizmet binası önünden verdiği "Şeftaliyle Pedalla" adlı bisiklet turu ile başladı. Tüm bisikletçiler, Belevi girişinde alkışlarla karşılandı.



Bloggerların da ilgi gösterdiği şenlikte, Belevi girişindeki şeftali bahçelerinde kadınlarla birlikte hasat gerçekleştirildi. Üretici kadınlarla hasat tarlasına giden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve diğer katılımcılar kadınlarla birlikte şeftali topladı.



"Bir şeyleri üretenleri ve üretimi korumak istiyoruz"



Hasadın ardından Seferihisar Belediyesi Bandosu'nun eşlik ettiği şenlik korteji Belevi sokaklarını şenlendirdi. Şenlik kapsamında "En İyi Şeftali Yarışması ve En İyi Şeftalili Yemek ve Tatlı" yarışması da düzenlendi. Yarışmalarda dereceye girenler ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.



Yaptığı konuşmada seçimden önce Belevi Cumhuriyet Meydanı'nda tüm Belevili halka söz verdiği gibi Belevi'ye yakışan bir şenlik düzenlemenin gururunu yaşadıklarına vurgu yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Tüketimin fazla olduğu, tarım politikalarının günden güne aşağıya indiği bir ortamda bir şeyleri, üretenleri ve üretimi korumak istiyoruz. Üreticiye can suyu olmak istiyoruz. Çünkü yerel yönetimlerin böyle bir etkisi vardır. Ne mutlu bize ki İzmir gibi bir yerde yaşıyoruz. Aziz Kocaoğlu'nun bıraktığı yerden şimdi Tunç başkan devraldı, çünkü yerinde kalkınma en önemli esas, çünkü bir yeri yerinden yönetmek ve kalkınmayı yerelden sağlamak bizim gibi bu mevkide bulunan insanlar için bir yükümlülüktür" dedi.



Şenlik Tolga Çandar konseriyle sona ererken, çok sayıda protokol üyesi, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve siyasi parti temsilcileri şenlikte yerini aldı. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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