Selin tarih yazdı, destek bekliyor!

Fenerbahçe'den Reggio Calabria'ya giderek Türkiye'den Avrupa'ya transfer olan ilk bedensel engelli kadın basketbolcumuz olmayı başaran Selin Şahin destek olmaksızın Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yaşamını sürdürmeye çalışıyor.



1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcusu Latife Selin Şahin, İtalya'nın Reggio Calabria ekibiyle sözleşme imzalayarak branşında yurt dışına transfer olan ilk kadın sporcu oldu.



İşte Selin Şahin'in samimi yanıtlarıyla kendisine ve hikayesine dair detaylar...



* Ne zaman dünyaya geldiniz ve basketbola başlamaya nasıl karar verdiniz?



19 Eylül 1992 İstanbul doğumluyum. 3 yaşımda geçirdiğim bir trafik kazası sonucu 23 yıldır bedensel engelliyim. Basketbolla lise son sınıfta beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesiyle başladım. Basketbola ilk başladığım kulüpte 1 yıl oynadım ve ayrıldım.



Daha sonra Engelli Yıldızlar takımına transfer oldum ve burada dolu dolu 6 sezon geçirdim. Geçen yıl Fenerbahçe'nin, "Biz de bu işin içinde olmak istiyoruz" demesiyle bulunduğum Engelli Yıldızlar Spor Kulübü, 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar oldu.



* Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu branşa dahil olması sizce nasıl bir etki yarattı?



Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün bu işin içine girmesinin kesinlikle tekerlekli sandalye basketbol camiasının kalitesini artırdığını düşünüyorum. Rekabetin de artmasını sağladığını ve engelli sporunun üst seviyelere çıkmasında çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe camiası bizi çok çabuk kabullendi ve çok büyük destek verdi.



* Şimdi İtalya'ya transfer oldunuz ve bir ilki gerçekleştirdiniz. Bu durum size nasıl hissettiriyor?



-Bir ilki gerçekleştireceğimi bilmeden, tamamen kendi hayalimin peşinden gitmek istedim. Bu anlamda ilk olmak, aldığım güzel tepkiler ve destekler gurur verici.



Engelli bir kadın olarak toplumda yer edinebilmek, İstanbul şartlarında hem üniversite okuyup hem spor yapabilmek hiç kolay değildi. Fakat bana güç veren, bugün bir ilki gerçekleştirmemi sağlayan şeyler de yaşadığım zorluklardı.



* Engelsiz ve engelli bireylere profesyonel anlamda spor yapmaları konusunda nasıl tavsiyeleriniz var?



Spor yapmak isteyen herkese tavsiye edeceğim tek şey mücadele etmekten vazgeçmemeleridir. En zor anımızda ya da kariyerimizin en üst seviyesinde, ne olursa olsun daha iyisini yapabilmek için çalışmak gerekiyor.



Fiziksel açıdan engelli oluşum bugüne kadar yapmak istediğim hiçbir eylemde, hiçbir konuda bana engel olamadı. Benim için engelli olmak bir varoluş biçimi, kadın ya da erkek olmak gibi. Engelli olmanın fiziksel eksikliğin ötesinde bir şey olduğuna inanıyorum.



* Yaşamınızda basketbolun yeri nedir?



Basketbol hayatımı tamamen değiştirdi. Bakış açımı, yaşam tarzımı ve hayallerimi... Basketbol yaşam kalitemi artırdı ve bana neler yapabileceğimi gösterdi. Basketbola başladıktan sonra önüme çok fazla yol çıktı ve çok kapılar açıldı. Renkli dünyalara basketbol sayesinde geçiş yaptım.



* Yeni takımınızda çalışma temponuz nasıl olacak?



Reggio Calabria'da haftanın her günü 2-4 saat arası idman programım olacak. Yeni çıkacağım yolda heyecanlıyım ama kendime güvenim de tam. Kulübümü ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğim.



* Peki dünyada değiştirebileceğiniz tek bir şey olsa bu ne olurdu?



Dünyada değiştirebileceğim tek bir şey olsaydı o kesinlikle önyargılar olurdu. Çünkü ne olursak olalım ne kadar başarılı ya da güçlü... Hayattaki en büyük mücadelemizi önyargılara karşı veriyoruz. Bir kadın olarak, engelli bir birey olarak veya herhangi başka bir özelliğimizle...



* Fenerbahçe taraftarlarına bir mesajınız var mı?



Fenerbahçe camiasına bize verdiği desteklerden ötürü çok teşekkür ederim. İnanılmaz büyük ve güzel bir camia. Kariyerimde Fenerbahçe'de forma giymiş olmak benim için büyük bir gurur. Oynadığım 1 sene boyunca bizi hiç yalnız bırakmayan, transfer sürecimde sosyal medya üzerinden çok güzel destekler verip yanımda olan büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Bir gün tekrar görüşmek dileğiyle...



Sporda ve özellikle engelli branşlarında sponsorların önemi artık çok büyük. Bu bağlamda sizinle görüşen herhangi bir sponsor oldu mu? Sonuçta çok büyük bir iş başardınız...



Herhangi bir sponsorla görüşmem olmadı. En büyük problemimiz de bu sanırım. Kullandığımız günlük ve spor sandalyelerimiz kişiye özel ölçülü olması gerektiğinden biraz maliyetli oluyor. Kesinlikle sponsorların sporun gelişmesinde ve başarının gelmesinde çok önemli bir rol taşıdığını düşünüyorum. Açıkçası ben de bu anlamda bir sponsora ihtiyaç duyuyorum.