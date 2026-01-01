Hakkari'de çığ paniği: Otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Hakkari'de çığ paniği: Otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Hakkari\'de çığ paniği: Otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
01.01.2026 19:35
Hakkari'de etkisini artıran yoğun kar yağışı, Şemdinli-Yüksekova karayolunda korku dolu anlara neden oldu. Şabatan Geçidi'nde meydana gelen çığda bir otomobil kar altında kalırken, araçta mahsur kalan 3 kişi ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla sağ olarak kurtarıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, çığ tehlikesini beraberinde getirdi. Şemdinli-Yüksekova karayolunda meydana gelen çığda bir otomobil kar altında kalırken, araçta mahsur kalan 3 kişi ekiplerin zamanla yarışan çalışmasıyla kurtarıldı.

ŞABATAN GEÇİDİ'NDE ÇIĞ DÜŞTÜ

Bölgede yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde çığ riski üst seviyeye çıktı. Şabatan Geçidi mevkisinde seyir halindeki ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, aniden düşen çığın altında kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Dondurucu soğuk ve zorlu arazi koşullarına rağmen ekipler, iş makineleriyle hızla kurtarma çalışması başlattı.

Hakkari'de çığ paniği: Otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

1 SAATLİK KRİTİK MÜCADELE

Yoğun kar kütlesini titizlikle temizleyen ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından otomobile ulaştı. Araç içerisindeki 3 kişi sağ olarak çıkarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Kurtarma çalışmalarını yakından takip eden çevre sakinleri, özverili müdahaleleri nedeniyle Karayolları ekiplerine teşekkür etti.

Hakkari'de çığ paniği: Otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN" UYARISI

Karayolları yetkilileri, Yüksekova-Şemdinli-Derecik hattında karla mücadele çalışmalarının 7/24 sürdüğünü belirterek, sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve yüksek çığ riski nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, yola çıkacak sürücülerin zincir ve çekme halatı bulundurması ve trafik işaretlerine mutlaka uyması gerekmektedir" denildi.

Hakkari'de çığ paniği: Otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Hakkari'de çığ paniği: Otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

  • Kübra Şirin Kübra Şirin:
SON DAKİKA: Hakkari'de çığ paniği: Otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
