Hakkari\'de çığ paniği: Otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, çığ tehlikesini beraberinde getirdi. Şemdinli-Yüksekova karayolunda meydana gelen çığda bir otomobil kar altında kalırken, araçta mahsur kalan 3 kişi ekiplerin zamanla yarışan çalışmasıyla kurtarıldı.
Bölgede yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde çığ riski üst seviyeye çıktı. Şabatan Geçidi mevkisinde seyir halindeki ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, aniden düşen çığın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Dondurucu soğuk ve zorlu arazi koşullarına rağmen ekipler, iş makineleriyle hızla kurtarma çalışması başlattı.
Yoğun kar kütlesini titizlikle temizleyen ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından otomobile ulaştı. Araç içerisindeki 3 kişi sağ olarak çıkarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kurtarma çalışmalarını yakından takip eden çevre sakinleri, özverili müdahaleleri nedeniyle Karayolları ekiplerine teşekkür etti.
Karayolları yetkilileri, Yüksekova-Şemdinli-Derecik hattında karla mücadele çalışmalarının 7/24 sürdüğünü belirterek, sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve yüksek çığ riski nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, yola çıkacak sürücülerin zincir ve çekme halatı bulundurması ve trafik işaretlerine mutlaka uyması gerekmektedir" denildi.
