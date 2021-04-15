'Sen Ben Lenin' dünya prömiyerini 43. Moskova Film Festivali'nde gerçekleştiriyor! - Son Dakika

'Sen Ben Lenin' dünya prömiyerini 43. Moskova Film Festivali'nde gerçekleştiriyor!

15.04.2021 15:04
'Sen Ben Lenin' dünya prömiyerini 43. Moskova Film Festivali'nde gerçekleştiriyor!, System.String[]

Yönetmen Tufan Taştan'ın, senaryosunu Barış Bıçakçı ile birlikte yazdığı 'Sen Ben Lenin' adlı ilk uzun metraj filmi, 22-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 43. Moskova Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.

2010 yılından bu yana yaptığı kısa filmlerle ulusal ve uluslararası arenada birçok ödül kazanan Tufan Taştan'ın ilk uzun metraj filmi 'Sen Ben Lenin', dünyanın köklü festivallerinden 43. Moskova Film Festivali'nde ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya kıyılarından denize atılan Lenin heykellerinden birinin 2000'li yıllarda Düzce'nin Akçakoca ilçesinde karaya vurmasıyla yaşananlar çok konuşulmuş ve dünya basınında geniş yer bulmuştu, şimdi de 'Sen Ben Lenin'le bir sinema filmine konu oluyor.

Bugün Akçakoca Belediyesi'ne ait bir depoda kaderine terk edilmiş halde bekleyen Lenin heykeli, yönetmen Tufan Taştan ve senarist-yazar Barış Bıçakçı'nın "Peki Lenin heykeli kasabanın meydanına dikilseydi ne olurdu" sorusuyla filmde yeni bir 'hayat' buluyor.

Yapımcılığını İstanbul Digital (ID) Film ve Yapım-eki'nin birlikte üstlendiği 'Sen Ben Lenin', dünya prömiyerini gerçekleştireceği Moskova Film Festivali'nde 'Russian Trace' bölümünde 24 Nisan Cumartesi günü gösterilecek. Fiziksel olarak düzenlenecek festivalde filmin sunumu, program direktörü Kirill Razlogov tarafından yapılacak. Yönetmen Taştan da gösterimin ardından izleyicilerin sorularını cevaplayacak.

Yaşanmış bir hikayenin polisiye ve kara mizah türünde kurgulandığı filmin başrollerini Barış Falay ve Saygın Soysal paylaşıyor. Filmde; Melis Birkan, Serdar Orçin, Nur Sürer, Salih Kalyon, Hasibe Eren, Özgür Çevik, Şerif Erol, Binnur Kaya, Mustafa Kırantepe, Serkan Keskin, Nazlı Bulum, Murat Kılıç, Sarp Aydınoğlu, Barış Yıldız, Sarp Akkaya, Necip Memili, Bige Önal ve Utku Çakar da rol alıyor. Filmde Türkiye'nin önemli yönetmenlerinden Özcan Alper, Pelin Esmer, Emin Alper, Çiğdem Vitrinel ve Vuslat Saraçoğlu gibi isimler ise konuk oyuncu olarak karşımıza çıkıyor.

Müzikleri Barış Diri'ye ait olan filmin şarkısı Edip Cansever'in 'Mendilimde Kan Sesleri' adlı şiirinden bestelendi ve Seyyal Taner tarafından seslendirildi.

'Sen Ben Lenin' dünya prömiyerini 43. Moskova Film Festivali'nde gerçekleştiriyor!

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Kültür Sanat 'Sen Ben Lenin' dünya prömiyerini 43. Moskova Film Festivali'nde gerçekleştiriyor! - Son Dakika


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