Şentop, MİKTA Parlamento Başkanlarını Türkiye'ye davet etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin 2019 yılında yaklaşık 52 milyon turiste ev sahipliği yapmasının öngörüldüğünü vurgulayarak, turizmde 2023 hedefinin ise 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri olduğunu söyledi.

Şentop, "Türkiye için öncelikli hedef turist sayısını yükseltmek değildir. Ülke olarak alternatif turizm türlerini yaygınlaştırarak eko-turizm unsurlarını göz ardı etmeyen bir turizm modelini hayata geçiriyoruz" dedi. TBMM Başkanı Şentop, MİKTA ülkeleri Parlamento Başkanlarını, ? 23 Nisan 2020'de gerçekleştirilerek, TBMM'nin 100^üncü yılı kutlamaları için Türkiye'ye davet etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları Konferansının üç oturumunda konuştu, Şentop, "Büyümenin ve sosyal içermenin lokomotifi olarak sürdürülebilir turizm" başlıklı 4'üncü oturumuna başkanlık etti. Oturum başkanı olarak konuşan Şentop, Türkiye'nin turizm vizyonunu anlatarak, "Türkiye dünya turizminde ziyaretçi sayısı bakımından 6'ncı sırada yer almaktadır. Mevcut veriler ışığında 2019 yılını yaklaşık 52 milyon yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaparak kapatmayı öngörüyoruz. 2023 hedefimiz ise 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri olarak belirlenmiştir" dedi.

Türkiye'nin, konumu, mevcut kapasitesi ve sahip olduğu kültürel ve ekolojik miras ile tüm turizm türlerine hizmet edebilecek kaynak ve donanıma sahip olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı Şentop, "Ülke olarak irademizi nitelikten, sürdürülebilirlikten, gelecek kuşaklara karşı duyduğumuz sorumluluktan yana kullanmayı tercih ediyoruz. Türkiye için öncelikli hedef turist sayısını yükseltmek değildir. Ülke olarak alternatif turizm türlerini yaygınlaştırarak eko-turizm unsurlarını göz ardı etmeyen bir turizm modelini hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Dünyanın bilinen en eski tapınağı Göbeklitepe'ye ve Ayasofya'ya vurgu yapan TBMM Başkanı Şentop, "Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya'yı, Doğu ve Batı'yı buluşturan, üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'u ve burada sayamadığım somut ve somut olmayan nice kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak bizim borcumuzdur."

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin; sahip olduğu uygun iklim özellikleri, doğal peyzaj değerleri, kırsal ögelerin ağırlık kazandığı geleneksel yaşam biçiminin yanı sıra dağcılık/tırmanış, doğa gezisi, flora/fauna incelemesi ve doğa sporlarına uygun alanları ile turizm potansiyeli yüksek bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi. Şentop, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bulunduğu coğrafya vesilesiyle sahip olduğu binlerce yıllık tarih ve kültür varlığının gelecek nesillere devredeceğimiz bir insanlık mirası olduğu düşüncesinden hareketle Türkiye'nin kültür hazinesini tüm dünyaya sunmak istiyoruz. İnsanlar artık lezzetli bir yemeği tatmak, yapılışını görmek malzemelerini tanımak ve tecrübe etmek istiyor. Turizmi belli alanlarla kısıtlamak mümkün değildir, doğa kadar gastronomi turizmi de rağbet gören bir turizm çeşididir. Termal ve sağlık turizmi gibi alanların süratle geliştiğini görüyoruz. İnsanlar sadece gezmek için değil tecrübe etmek için de geziyor. Türkiye de yemek, müzik ve bu denli köklü medeniyetlerin izinin sürülebildiği, sürdürülebilir turizmin her yönüyle ön plana çıkartıldığı bir ülke konumundadır. Ülkemize gelen her turiste Türk örfünü, misafirperverliğini sunduk; sunmaya da devam edeceğiz. Turistlere ülkemizin güzelliklerinin yanında insanımızın gönül zenginliğini gösterdiğimizde sadece para değil aynı zamanda dost da kazanmış oluruz."

TBMM Başkanı, artık turizmde sadece tanıtım yapılmadığını vurgularken, Türkiye'nin, " Kapadokya'ya hangi yaş grubu gitmek istiyor, İstanbul'a çocuklu ailelerin ilgisi nasıl, Türkiye'yi görenleri tekrar nasıl getiririz?" gibi soruların yanıtlarını da aradığını kaydetti. Şentop ayrıca, Türkiye'nin kültür envanterinin sanal gerçeklik yoluyla tüm dünyada erişilebilir olmasını sağlayacak teknolojik düzenlemeler ve uygulamalar ile ilgili çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

MİKTA PARLAMENTO BAŞKANLARINI TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Şentop oturum başkanı olarak gerçekleştirdiği konuşmanın ardından diğer ülke başkanlarına söz verdi. TBMM Başkanı, konuşmacıların da sözlerini tamamlamasının ardından, zirveye katılan MİKTA Parlamento Başkanlarını, ?23 Nisan 2020'de gerçekleştirilecek olan TBMM'nin 100. yıl kutlamaları kapsamında Türkiye'ye davet etti.

"ORTA GELİRLİ ÜLKELER, YARATICI SEKTÖRLERE AĞIRLIK VEREREK 'ORTA GELİR TUZAĞI'NDAN KURTULABİLİRLER"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları zirvesinde, 'Yaratıcı ekonomi' konulu 2'nci oturumda yaptığı konuşmada da, yaratıcılık kavramının son dönemde öne çıkan önemli büyüme ve gelişme unsurlarından biri haline geldiğine dikkat çekerek, "Özellikle orta gelir tuzağı yaşayan, yani kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla bakımından orta gelir seviyesinden üst gelir seviyesine geçemeyen ülkelerin bu tuzaktan kurtulmalarının yolu bu ülkelerdeki üretim ve ihracat yapısının yüksek katma değerli yaratıcı sektörlere ağırlık verecek şekilde değiştirilmesine bağlıdır" diye konuştu.

TBMM Başkanı, Türkiye'nin de yaratıcı sınıfın potansiyelini ortaya çıkarabilecek ve onları cezbedecek ortamlar yaratmasına, yaratıcı endüstrileri destekleyecek politikalar geliştirmesine ve her şehrin sahip olduğu yaratıcı özelliklerini ortaya çıkarmasına ihtiyacı olduğunu vurguladı. Şentop, "Yapılması gereken, yaratıcılığı destekleyen en iyi telif hakları yasasını oluşturmak ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmaktır. Yaratıcı ekonomilerini geliştirmek isteyen ülkeler bu prensipleri takip etmek durumundalar" dedi.

"İNSAN DEĞERİNİ CÜZDAN KALINLIĞIYLA TARTMAKTADIRLAR"

TBMM Başkanı Şentop, "Ticaret ve Yatırım" konulu 5'inci oturumdaki konuşmasında da, tek amacı kendi kazancını çoğaltmak olan küresel ekonomik aktörler başta olmak üzere ekonominin ahlaki boyutuna dikkat çekti. Şentop, şunları söyledi:

"Söz konusu çevreler, hayatın ve ekonominin ahlaki boyutunu göz ardı etmektedirler. Giriştikleri kirli mücadelede, küçük ve orta ölçekli ticari kuruluşları, esnafı ve sanayicileri ortadan kaldırılması ve hayat hakkı tanınmaması gereken birer rakip olarak görmektedirler. İnsanları, kendi paralarını bir süreliğine cüzdanlarında taşıyan emanetçileri olarak görmekte, İnsan değerini cüzdan kalınlığıyla tartmaktadırlar. Asya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Güney Amerika'ya ve hatta ekonomik gelişmişlikten bahsedildiğinde ilk olarak akla gelen ülkelerde sosyal dışlanmışlığa muhatap insanların gözlerine bakın, hikayelerini dinleyin. O zaman, mevcut anlayışın mevcut sorunlara çözüm üretmekten gerçekten uzak olduğunu bir kez daha anlayacaksınız. İşte bu nedenle ortaya konulan modellerin temel anlayışını tekrar gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. En mikro düzeyden en makro düzeye doğru, bireyden devlete kadar tüm ekonomik aktörlerin hak ve hukukunun gözetildiği; yeryüzündeki hiçbir ferdin arkada bırakılmadığı, devletler arası çıkar çatışmalarının ceremesini fertlerin çekmediği; empati ve hakkaniyet temelinde şekillenen insani bir ekonomik sistem oluşturmak zorundayız."

"KENDİ İÇİNDE ADİL OLMAYAN BM'NİN DÜNYADA ADALET SAĞLAYABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Meclis Başkanı Şentop, zirvenin kapanış konuşmasında da, var olan uluslararası örgütlerin mevcut yapılarıyla sorun çözmekten uzak olduğu vurgusunu yaparak, "Kendi içinde adil olmayan BM'nin dünyada adalet sağlayabilmesi mümkün değil. MİKTA dahil bir çok arayış bundan ortaya çıkıyor. Dolayısıyla parlamenter diplomasi aracılığıyla yeni zeminlerin ortaya çıkması önem taşıyor. MİKTA'nın üyeleri G20 ülkeleri, bir anlamda dünyada belli ülkeler açısından rol model olarak kabul edilebilecek ülkeler. Yapının biraz daha kurumsallaşması, belirli mahiyete kavuşması ve ülke liderleri seviyesine taşınıp dünyada öncülük görevini üstlenecek seviyeye gelmesi arzumuzdur" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yöneticiliğini yaptığı sürdürülebilir turizm başlıklı oturumda konuştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop MİKTA 5 oturum ticaretin katkısı konuşması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop MİKTA kapanış oturumu konuşması