Ersoy\'un tutuklandığı soruşturmadaki fenomen, adliyede

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, ifade vermek üzere adliyeye götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında tanınan isimlerle yakınlığıyla bilinen ve çok sayıda markanın lansman organizasyonlarında yer aldığı ifade edilen Sercan Yaşar, "uyuşturucu madde bulundurma" ve "uyuşturucu satışı" iddialarıyla kısa süre önce gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Yaşar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar ifade için adliyeye getirildi.

"TUTUKLANINCA HER ŞEYİ ANLATTI"

Öte yandan gazeteci Cem Küçük, fenomen Sercan Yaşar hakkında "Tutuklanınca her şeyi anlattı" iddiasını da ortaya attı.