Ersoy\'un tutuklandığı soruşturmadaki fenomen, adliyede

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, ifade vermek üzere adliyeye götürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında tanınan isimlerle yakınlığıyla bilinen ve çok sayıda markanın lansman organizasyonlarında yer aldığı ifade edilen Sercan Yaşar, "uyuşturucu madde bulundurma" ve "uyuşturucu satışı" iddialarıyla kısa süre önce gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Yaşar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar ifade için adliyeye getirildi.
Öte yandan gazeteci Cem Küçük, fenomen Sercan Yaşar hakkında "Tutuklanınca her şeyi anlattı" iddiasını da ortaya attı.
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son aylarda çok sayıda kişi hakkında işlem başlattı. Bu süreçte aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 10 kişi, "uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve kullanımına yer sağlamak "suçlamalarıyla tutuklandı. Ayrıca spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin de ifade vermek için adliyeye götürüldüğü öğrenildi.
