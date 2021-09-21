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SPOR Sergen Yalçın: Daha sağlam durmamız gerekiyor - Son Dakika

SPOR Sergen Yalçın: Daha sağlam durmamız gerekiyor

21.09.2021 23:19

Sergen Yalçın: Daha sağlam durmamız gerekiyor"Balotelli'nin hareketinin bir açıklaması olamaz. Çok basit bir hareket. Kendisine yakışmadı"OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)-Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile son dakikada yediği golle 3-3 berabere kaldı.

Sergen Yalçın: Daha sağlam durmamız gerekiyor

" Balotelli'nin hareketinin bir açıklaması olamaz. Çok basit bir hareket. Kendisine yakışmadı"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)-

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile son dakikada yediği golle 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kendileri için zor bir gece olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, "3-0'dan sonra oyunun ikinci devresinde 3-3'e gelmesi ciddi bir talihsizlik. Takım olarak zoru başarıyoruz. 3 gün önce de zoru başardık. Üzgünüz. Bu tür maçlar olacak. Öne geçtikten sonra son bölümde oyundan düştük. Daha diri oyuncuları soktuk ama başarılı olamadık. Sonuçta uzun maratonda böyle sonuçlar her takımın başına geliyor. Çok fazla büyütmemek lazım. Buradan alınması gereken dersleri alıp yoluma devam etmek zorundayız. Ciddi anlamda zor bir süreçten geçiyoruz. Ghezzal ve Larin'in durumlarını bilmiyorum. Rosier'in kırmızı kart var. O da bizim için problem olacak. Bu tür süreçler sezon içinde oluyor. Telafisi olan şeyler. İnşallah böyle şeyleri bir daha yaşamayız diye konuştu.

"BALOTELLİ HAREKETİ DİREKT BANA YAPTI"

Adana Demirspor'un 2'nci golünü kaydeden Mario Balotelli'nin golün ardından kendisine doğru bir hareket yaptığını söyleyen Yalçın, "Ben kendisini tanımam. Telefonla konuşmadım, bir diyaloğum yok. O hareketin karşılığı sarı kart mı, kırmızı mı siz daha iyi biliyorsunuz. Profesyonel futbolcuya yakışmayan bir davranış. Benim kendisiyle iletişimim olmadı. Kendisi ve Adana Demir camiası adına üzücü bir durum. Ben kendisine cevap vermedim. Ben teknik direktörüm, o futbolcu. Zaten aynı seviyede değiliz. Onları ilgilendiren bir durum. Ben kendisine cevap vermedim" ifadelerini kullandı.

"ZEMİN İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL"

Vodafone Park zeminin istedikleri seviyede olmadığını söyleyen Yalçın, "Dortmund maçının ardından da oyunculardan şikayet geldi. Milli maç arasından sonra zeminin iyi olacağını bize söylüyorlar. Umarım öyle de olur. Maçlar iyi zeminde oynanmalı. Umarım düzelir" dedi.

"KUNTZ ÖNCE SAÇMALADI, SONRA TOPLAMAYA ÇALIŞTI"

Bu sezon hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Olanı biteni görüyorsunuz. Neyle ilgili konuşsam tepki alıyorum. Uleinberg gelip benle ilgili açıklama yapıyor. Bu adam yabancı. Bugün oyuncu hareket yapıyor bana. Oyuncu yabancı, hayatımda görmedim. Bakıyorsunuz başka bir yerden benimle ilgili bazı açıklamalar geliyor. Kuntz bir şeyler söyledi. Önce saçmaladı. Sonra toparlamaya çalıştı. Bana bir şey söylemek isteyen varsa kıvırmaya gerek yok. Açık açık söyleyebilir. Ben direkt konuşuyorum. Sürekli benim üzerime gelen cümleler var. Herkes bir şey söylüyor benle ilgili. Benim kimseyle kötü bir diyaloğum yok. Türkiye'de yaşamayan insanlar benle ilgili konuşuyor. Bu enteresan. Ben böyle kimseyle diyaloğa girmek istemiyorum ama girmek isteyen varsa da gireriz. İnşallah bundan sonra böyle şeyler yaşanmaz" şeklinde konuştu.

"GEÇEN SENE DE KÖTÜ OYNAYIP KAYBETİĞİMİZ MAÇLAR OLDU"

Karşılaşmanın 3-0'dan 3-3'e gelmesinde yorgunluğun da etkili olduğunu ancak bunun bir bahane olmadığını belirten Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Montero ve Welinton son 5-6 dakika beni çıkart demeye başladı. Arka arkaya maçlar oynuyoruz. Sezon başı normal. 3 gün önce ağır bir maç oynadık. Onun 4 gün öncesinde Dortmund ile tempolu bir maç oynadık. Oyuncuları da anlamak lazım. Arka arkaya oynamak oyuncuları yoruyor. 3-0'dan 3-3'e gelmesi bir bahane mi, tabii ki değil. Hiçbir şekilde 3-3'e getirmemek gerekiyordu. Daha sağlam durmamız gerekiyor. Daha hazır olmamız gerekiyor. Sezon içinde bu tür sonuçlar çıkabiliyor. Geçen sene şampiyon olduk ama 8 maç kaybettik. Kötü oynayıp kaybettiklerimiz oldu. Bundan sonrasını nasıl düzeltebiliriz, bunu düşünmek daha mantıklı."

"BU HAREKETİN SEBEBİ BU OLAMAZ"

Daha önce Balotelli transferinin kendisine önerilip, önerilmediği sorulan Yalçın, sözlerini noktaladı:

"Bize önerilen birçok oyuncu var. 40, 50 tane oyuncu öneriliyor. Birçok oyuncu geliyor. Biz bunların içinden oyuncu seçiyoruz. Böyle tepkinin sebebi bu olamaz. Hiç kimse almak zorunda değil. Herkes oyun düzenine göre oyuncu alıyor. Her takımda oynayabilir. Bende olmaz başka bir yer olur. Bir sürü camia var. Bu hareketin bir açıklaması olamaz. Çok basit bir hareket. Kendisine yakışmadı."

SPOR Sergen Yalçın: Daha sağlam durmamız gerekiyor
SPOR Sergen Yalçın: Daha sağlam durmamız gerekiyor
SPOR Sergen Yalçın: Daha sağlam durmamız gerekiyor
SPOR Sergen Yalçın: Daha sağlam durmamız gerekiyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Sergen Yalçın: Daha sağlam durmamız gerekiyor - Son Dakika


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