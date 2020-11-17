Sergen Yalçın'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili güldüren yorum: İşi ilk yarıda bitirmeliyiz - Son Dakika

Sergen Yalçın'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili güldüren yorum: İşi ilk yarıda bitirmeliyiz

17.11.2020 20:48

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs kapsamında hafta sonu akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı kararıyla ilgili konuştu. Yalçın, "Bizim maçlar 7'de başlayacak. Sanırım ilk yarıyı oynayıp bırakacağız. İlk yarı işi bitirmemiz gerekiyor herhalde" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global'de Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" adlı programa konuk oldu.

Koronavirüs kapsamında yeni alınan sokağa çıkma yasağı kararıyla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, yüzlerde tebessüm bırakan bir yorumda bulundu.

"SANIRIM İLK YARI OYNAYIP BIRAKACAĞIZ"

Sergen konuyla ilgili, "Bizim ülkede herşey eleştiriliyor. Sokağa çıkma yasağı ile yeni alınan karar da eleştirilecek. Akşam saat 8'den sonra sokağa çıkma yasağı eleştirilecek. Alınan kararlara uyalım, eleştirmeyelim. Hükümet bu kararı halkın sağlığı için veriyor. Bizim maçlar 7'de başlayacak. Sanırım ilk yarıyı oynayıp bırakacağız. İlk yarı işi bitirmemiz gerekiyor herhalde" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili güldüren yorum: İşi ilk yarıda bitirmeliyiz

Sokağa Çıkma Yasağı, Sergen Yalçın, Koronavirüs, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili güldüren yorum: İşi ilk yarıda bitirmeliyiz - Son Dakika Spor


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