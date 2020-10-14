Servetlerine servet kattılar! ABD'de koronavirüs salgını milyarderlere yaradı - Son Dakika

Servetlerine servet kattılar! ABD'de koronavirüs salgını milyarderlere yaradı

14.10.2020 00:06
Servetlerine servet kattılar! ABD'de koronavirüs salgını milyarderlere yaradı, System.String[]

ABD'de koronavirüs salgını sürecinde her 4 milyarderin 3'ünün serveti arttı. Yılbaşından bu yana Amazon'un kurucusu Bezos'un serveti 73 milyar dolar, Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın serveti 67 milyar dolar, Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in de serveti 46 milyar dolar arttı.

Huffingtonpost" haber portalının derlediği bilgilere göre, son 6 ayda ülkede öne çıkan Amerikalı milyarderlerin mal varlıklarını ikiye katladığı savunuldu. "Amerikalı milyarderler kadar kimse Kovid-19'dan faydalanmadı." değerlendirmesi yapılan haberde, servetini artıran ünlü milyarderlerden örnekler verildi.

Amazon şirketinin kurucu CEO'su Jeff Bezos'un 2020 başında 113 milyar dolar olan servetine salgın sürecinde 73 milyar dolar daha eklendiği kaydedildi. Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk'un 25 milyar dolarlık servetini bu süreçte 92 milyar dolara çıkardığı aktarılırken eski New York Belediye Başkanı iş insanı Michael Bloomberg ve Koch Industries'in sahibi Charles Koch'un da yaklaşık 7 milyar dolar daha zenginleştiğine işaret edildi. Facebook'un kurucu CEO'su Mark Zuckerberg'in de 54 milyar dolar civarındaki servetine sene başından beri 46 milyar dolar daha eklediği belirtildi.

MİLYARDERLERİN SERVET ARTIŞINDA 'BORSA VE VERGİ ORANLARI' ETKİSİ

Haberde, virüs nedeniyle insanların eve kapanması nedeniyle Amazon, Facebook, Google, Tesla ve Microsoft gibi şirketlerin direkt kar oranlarını artırdığı vurgulanırken birçok milyarderin de salgında ekonominin gerilemesine rağmen borsadaki yükselişlerden servet kazandığının altı çizildi. Salgın sürecinde gelir dağılımı eşitsizliğinin arttığına işaret edilerek bunda vergi kanunlarındaki değişikliklerle 1980'lerden bu yana milyarderlerin yüzde 80'e yakın daha az vergi ödemelerinin de önemli bir faktör olduğu kaydedildi.

TRUMP İLE BİDEN ARASINDAKİ TEMEL FARKLILIKLARDAN BİRİ 'VERGİ'

Amazon'un 2017 ve 2018'de hiç federal vergi ödememesi daha önce basına yansımış ve bu bağlamda ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten sonra uygulamaya koyduğu yeni vergi yasası ciddi şekilde eleştirilmişti. Zenginlerden daha fazla vergi alınması konusu, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Trump ile rakibi Demokrat Parti adayı Joe Biden arasındaki temel farklılıklardan birini oluşturuyor. Trump zenginlerden daha az vergi alınmasını savunurken Biden yıllık geliri 400 bin ve üzeri olan hane sahiplerinin vergi oranlarını yükseltmeyi vadediyor.

Servetlerine servet kattılar! ABD'de koronavirüs salgını milyarderlere yaradı

Amerika Birleşik Devletleri, Nicola Tesla, Elon Musk, Amazon, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Servetlerine servet kattılar! ABD'de koronavirüs salgını milyarderlere yaradı - Son Dakika Ekonomi

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