14 Şubat'ı unuttu, eşinin gönlünü iş makinesiyle aldı - Son Dakika
14 Şubat'ı unuttu, eşinin gönlünü iş makinesiyle aldı

16.02.2026 20:32  Güncelleme: 20:51
Edirne’de yaşayan kepçe operatörü Sefa Kurt, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü unutunca eşinin gönlünü almak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. İş makinesinin ucuna bağladığı gül buketi ve balonu balkona uzatan Kurt'un sürprizi renkli görüntüler oluşturdu.

Edirne'de yaşayan ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nü unutan kepçe operatörü Sefa Kurt, eşinin gönlünü almak için manitou denilen iş makinesinin ucuna bağladığı gül buketi ve balonu evlerinin balkonuna uzattı.

EŞİNİN MUTLULUĞU YÜZÜNE, ROMANTİK ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kepçeyle yapılan romantik sürpriz, hem Kurt'un eşini hem de çevredeki vatandaşları şaşırttı. Apartman önünde gerçekleşen ilginç kutlama kısa sürede ilgi odağı oldu. Balkona kadar uzanan çiçekli jest karşısında Kurt'un eşinin mutluluğu yüzüne yansırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

KENTBU SÜRPRİZİ KONUŞTU

Ortaya çıkan renkli görüntüler, Edirne'de Sevgililer Günü'nün en konuşulan sürprizlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Kaynak: İHA

Sevgililer Günü, Edirne, Yaşam, Son Dakika

