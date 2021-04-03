Şeyma Subaşı ve sevgilisi İstanbul'da ilk kez görüntülendi
03.04.2021 01:55
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'a geldi. Önceki akşam bir otel önünde karşısında gazetecileri görünce şaşkına dönen Şeyma Subaşı ve sevgilisi utangaç tavırlar sergiledi. İşte Şeyma Subaşı ve sevgilisinin o halleri..
Şeyma Subaşı bir süredir aşk yaşadığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yi İstanbul'da ağırlıyor. Önceki akşam bir otel önünde görüntülenen Şeyma Subaşı, sevgilisiyle çok mutlu olduklarını söyledi.
Yaklaşık 6 gün sosyal medyayı kullanmayan ve hakkında hatalı estetik operasyonlar yüzünden hastanede olduğu iddiası ortaya atılan Şeyma Subaşı, sessizliğini sosyal medya hesabından bozmuştu.
Sosyal medya detoksu yaptığını söyleyen Şeyma Subaşı, sevgilisi ve arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ettiğini söylemişti.
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