Şeyma Subaşı bir süredir aşk yaşadığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yi İstanbul'da ağırlıyor. Önceki akşam bir otel önünde görüntülenen Şeyma Subaşı, sevgilisiyle çok mutlu olduklarını söyledi.

Yaklaşık 6 gün sosyal medyayı kullanmayan ve hakkında hatalı estetik operasyonlar yüzünden hastanede olduğu iddiası ortaya atılan Şeyma Subaşı, sessizliğini sosyal medya hesabından bozmuştu.

Sosyal medya detoksu yaptığını söyleyen Şeyma Subaşı, sevgilisi ve arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ettiğini söylemişti.