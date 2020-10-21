Seyyar satıcı zabıta müdürünü bıçakladı - Son Dakika

Seyyar satıcı zabıta müdürünü bıçakladı

21.10.2020 15:27
Seyyar satıcı zabıta müdürünü bıçakladı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu pazar denetimi esnasında, seyyar satıcı tarafından göğsünden bıçaklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu pazar denetimi esnasında, seyyar satıcı tarafından göğsünden bıçaklandı. Zabıta müdürünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, ilçede kurulan Çarşamba pazarındaki denetimde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zabıta Müdürü Hacıfettahoğlu ekipleriyle birlikte pazar denetimi yaptığı esnada şüpheli B.T. ve eşi, sözlü olarak zabıta müdürüne tacizde bulundu. Sözlü tartışmanın ardından B.T. cebinden çıkardığı bıçak ile zabıta müdürünü göğsünden bıçakladı. Göğsünden bıçaklanan Hacıfettahoğlu yanındaki diğer zabıta personeli tarafından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli B.T. olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalandı.

Olayın ardından Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve Yardımcısı Zeynel Şener hastaneye gelerek Başhekim Ethem Bilgiç'ten, Hacıfettahoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

BAŞKAN ATABAY: "SAĞLIK DURUMU İYİ GEREKEN YAPILACAK"

Olayın denetim esnasında meydana geldiğini ifade eden Başkan Atabay, "Olay pazar yeri denetiminde meydana gelmiş. Daha önce de pazar yerlerinde seyyarlık yapan bu şahıs sıkıntılıydı. Karı koca birlikte ellerinde bıçakla zabıta müdürümüze saldırıda bulunuyorlar. Şüpheli B.T. bıçağı göğsüne saplıyor. Neyseki sağlık durumu iyi, şu an kontrolü yapılıyor. Bu tür saldırılar görev anlayışımızı değiştiremez. Olayı şiddetle kınıyorum. Hukuki noktada gereken ne varsa da yapılacaktır. Ben zabıta müdürü arkadaşımıza ve diğer zabıta personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

(Hüseyin Çalışkan/İHA)

Seyyar satıcı zabıta müdürünü bıçakladı
Seyyar satıcı zabıta müdürünü bıçakladı
Seyyar satıcı zabıta müdürünü bıçakladı
Seyyar satıcı zabıta müdürünü bıçakladı
Seyyar satıcı zabıta müdürünü bıçakladı
Seyyar satıcı zabıta müdürünü bıçakladı
Seyyar satıcı zabıta müdürünü bıçakladı
Seyyar satıcı zabıta müdürünü bıçakladı

Seyyar Satıcı, Zabıta, Aydın, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyyar satıcı zabıta müdürünü bıçakladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Giresunspor, yenik duruma düştüğü maçta Adanaspor'u 4-3 mağlup etti Kadro dışı kalan Mesut Özil isyan etti: Adalet için sesimi yükselteceğim Kremlin Sözcüsü Peskov'un doğum günü partisi Rusya'da ortalığı karıştırdı 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi
Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı         
15:46
İsmi açıklanmayan yetkiliden bomba iddia: Artan korona vakaları sonrasında sokağa çıkma kısıtlamaları geri geliyor İsmi açıklanmayan yetkiliden bomba iddia: Artan korona vakaları sonrasında sokağa çıkma kısıtlamaları geri geliyor         
15:08
Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak         
14:45
Rus medyası Türk SİHA'larını konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır değil Rus medyası Türk SİHA'larını konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır değil         
14:37
4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi         
14:17
Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi         
14:06
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Taksiciler Esnaf Odası'na sert yanıt: Herkes yetkisini bilecek İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Taksiciler Esnaf Odası'na sert yanıt: Herkes yetkisini bilecek         
13:35
Ünlü şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı Ünlü şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı         
13:02
Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı         
12:53
Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı         
12:51
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Cüzdanını parkta düşüren şahıs, masada bıraktığı çöpleri toplayınca kimliğini geri alabildi Cüzdanını parkta düşüren şahıs, masada bıraktığı çöpleri toplayınca kimliğini geri alabildi         
11:36
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi         
10:37
Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı         
10:16
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 15:57:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyyar satıcı zabıta müdürünü bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei