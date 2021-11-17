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Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika

Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı (1)

17.11.2021 16:17
Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı (1)

Şair, yazar Sezai Karakoç, Şehzadebaşı Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şair, yazar Sezai Karakoç, Şehzadebaşı Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şair, yazar Sezai Karakoç dün İstanbul'daki evinde 88 yaşında yaşamını yitirdi. Karakoç için bugün ikindi vakti şiirine konu ettiği Şehzadebaşı Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile yakınları ve sevenleri katıldı. Karakoç için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Karakoç törenin ardından Şehzadebaşı Camii'nin haziresine defnedildi.Sezai Karakoç "Şehzadebaşı'nda Gün Doğmadan" şiirinde "Yerleşecek yer aramamak, caminin avlusunda, soğuk bir taşa oturmak, gün doğmadan Şehzadebaşı'nda" satırlarına yer vermişti.


- İstanbul

Sezai Karakoç, fuat oktay, İstanbul, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika
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