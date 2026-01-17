Sezaryen Sonrası Normal Doğum Mümkün - Son Dakika
Sağlık

Sezaryen Sonrası Normal Doğum Mümkün

Sezaryen Sonrası Normal Doğum Mümkün
17.01.2026 09:59
Sevil Özel, sezaryen sonrası normal doğum yaparak bunun mümkün olduğunu kanıtladı.

ANKARA'da yaşayan 28 yaşındaki Sevil Özel, ilk doğumunu sezaryenle yaptı, ikinci bebeğini normal doğumla dünyaya getirdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamella Taghiyeva, sezaryen sonrası normal doğumun uygun şartlar sağlandığında güvenle yapılabileceğini söyledi.

İlk doğumunu 3 yıl önce 37 hafta 4 günlükken sezaryenle gerçekleştiren Sevil Özel, bu sürecin kendisi için oldukça zor geçtiğini belirtti. Özel, "Normal doğum sürecinde ilerlerken bir anda sezaryene alınmam bende travma oluşturdu. Doğum sonrası dikişlerimde enfeksiyon ve açılma yaşadım. Yürümekte bile zorlanıyordum. Tekrar çocuk sahibi olursam normal doğum yapmak istedim" dedi.

İkinci gebeliğini öğrendikten sonra sezaryen sonrası normal doğum konusunda araştırma yaptığını ifade eden Özel, başvurduğu bir hastanede 36'ncı haftadan sonra sezaryene yönlendirildiğini ancak bunu kabul etmediğini söyledi. Özel, "Normal doğum yapabileceğim halde sezaryene yönlendiriliyordum. Bu nedenle hastaneyi bıraktım. Daha sonra Op. Dr. Tamella Taghiyeva ile tanıştım. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak bu sürece hazırlandım. Gebeliğim boyunca aktif oldum, yürüyüş yaptım" diye konuştu.

38'inci haftada su azlığı gerekçesiyle tekrar sezaryene yönlendirildiğini aktaran Özel, "Tamella hocama ulaştım. Kontrollerde suyun normal doğum için yeterli olduğu görüldü ve ikinci doğumumu normal şekilde gerçekleştirdim. Doğum sonrası çok hızlı toparlandım. Sezaryen sonrası normal doğum imkansız değil. İsteyen ve kararlı olan tüm kadınlar bunu başarabilir" ifadelerini kullandı.

'UYGUN ŞARTLARDA SEZARYEN SONRASI NORMAL DOĞUM MÜMKÜNDÜR'

Lokman Hekim Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamella Taghiyeva ise sezaryen sonrası normal doğumun belli kriterler doğrultusunda mümkün olduğunu belirtti. Taghiyeva, "Daha önceki sezaryen sayısı, üzerinden geçen süre, sezaryen endikasyonu ve rahme yönelik başka bir cerrahi olup olmadığı gibi faktörleri değerlendiriyoruz. Asıl amaç rahim yırtılması riskini doğru şekilde hesaplamaktır" dedi.

Yapılan araştırmalara göre uygun takip edilen hastalarda rahim yırtılması riskinin binde 4 ile binde 7 arasında olduğunu belirten Taghiyeva, "Bir sezaryen geçirmiş hastaların yaklaşık yüzde 80'i normal doğum yapabiliyor. Tekrarlayan sezaryen ameliyatları anne açısından daha fazla risk barındırıyor. Vajinal doğumda hem anne hem de bebek açısından iyileşme süreci daha konforlu" diye konuştu.

Sezaryen oranlarının Türkiye'de giderek arttığına dikkat çeken Taghiyeva, "Bunun en önemli nedeni geçirilmiş sezaryen öyküsü. Sağlık Bakanlığı ile birlikte biz hekimler normal doğumu destekliyoruz. Sezaryen sonrası normal doğum düşünen hastaların gebeliğin en başından itibaren takip edilmesi çok önemli" dedi.

Sevil Özel'in bu sürece bilinçli ve istekli yaklaştığını anlatan Taghiyeva, "Hastamız psikolojik olarak hazırdı, tüm riskleri konuştuk. Başarısız olma ihtimali de vardı ancak doğum süreci kendiliğinden başladı ve sağlıklı bir şekilde normal doğum gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Normal Doğum, Sağlık

