Shell ReCharge Türkiye'de ilk adımını e-şarj ile atıyor - Son Dakika

Shell ReCharge Türkiye'de ilk adımını e-şarj ile atıyor

27.05.2021 21:19

Shell ReCharge Türkiye'de ilk adımını e-şarj ile atıyor Elektrik şarj istasyonlarına yaptığı yatırımlar ile bu alanda dünya genelinde öncülerden biri olan Shell ile Türkiye'nin ilk ve en hızlı elektrikli şarj istasyonu ağlarından E-şarj önemli bir iş birliğine imza attı.

Shell ReCharge Türkiye'de ilk adımını e-şarj ile atıyor

İSTANBUL - Elektrik şarj istasyonlarına yaptığı yatırımlar ile bu alanda dünya genelinde öncülerden biri olan Shell ile Türkiye'nin ilk ve en hızlı elektrikli şarj istasyonu ağlarından E-şarj önemli bir iş birliğine imza attı. Shell Recharge markasıyla İstanbul, Sapanca ve İzmir'de devreye alınan toplam dört istasyonda E-şarj altyapısı kullanılacak.

Alternatif ve yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği yatırımlar ile enerji dönüşümünde öncülerden biri olan Shell, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon ile faaliyet göstermeyi hedefliyor. Bu doğrultuda daha temiz enerji kaynaklarının kullanımını için de yatırımlarını ve çalışmalarını hızla sürdürüyor. Küresel düzeyde 35'ten fazla ülkede 185 binden fazla elektrikli araç şarj ünitesi bulunan ve 2025'e kadar 500 bin, 2030 yılına kadar 2,5 milyon noktaya ulaşmayı hedefleyen Shell, Türkiye'de de Shell Recharge markasıyla elektrikli şarj ünitelerini devreye alıyor. Shell & Turcas, bu istasyonların teknik ve ticari operasyonları için Enerjisa Enerji'nin 2018 yılında çoğunluk hisselerini satın aldığı Eşarj ile iş birliği yapıyor.

İlk etapta İstanbul'da bir adet, İzmir'de bir adet ve Sapanca'da iki adet hızlı şarj altyapısına sahip olan Shell istasyonlarının sayısının 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar tamamlanacak yatırımlar ile 8'e yükseltilmesi hedefleniyor.

Yüzde 100 temiz enerji

Verilen bilgiye göre, Eşarj istasyonları, enerjilerini uluslararası IREC yenilenebilir enerji sertifikasına sahip kaynaklardan tedarik ediyor ve bu istasyonlarda tamamen temiz ve yenilenebilir enerji kullanılıyor. Küresel olarak 22 ülkede 50 binin üzerinde şarj noktası bulunan Avrupa'nın en büyük elektrikli şarj istasyonu firması olduğu belirtilen New Motion'ı, İngiltere'nin en büyük elektrikli araç şarj ağı şirketi Ubitricity'i ve 4 bin 400'den fazla şarj noktası bulunan Kuzey Amerikalı şirket Greenlot'ı satın alan Shell, ayrıca BMW, Daimler, Ford ve VW ortak girişimi olan grubu Avrupa'da otobanlarda ultra hızlı elektrikli şarj istasyon ağı oluşturmak için Ionity ile anlaşma imzaladı. Kurulan şarj istasyonlarından alınacak hizmet ile sayesinde araçlar 5 ila 8 dk içinde şarj edilebilecek.

"Yatırımlarımıza hız vereceğiz"

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Shell & Turcas CEO'su Emre Turanlı "Elektrikli şarj istasyonları alanında 35'ten fazla ülkede 185 binden fazla elektrikli araç şarj ünitesi ile elektrikli araç sahiplerine hizmet sunuyoruz. 2025'e kadar 500 bine 2030 yılına kadar 2,5 milyona yükseltmeyi planlıyoruz." dedi.

Türkiye'deki yatırımlarına değinen Turanlı, "Elektrikli araç sahibi misafirlerimize Shell Recharge markamız ile istasyonlarımızda hizmet veriyoruz ve elektrikli şarj noktalarına ilişkin pilot uygulamamızı ise EnerjiSA ile başlattık. Önümüzdeki günlerde yapacağımız yatırımlarla, elektrikli araç sahibi misafirlerimiz İstanbul- Ankara ve İstanbul-İzmir otoyollarında bulunan istasyonlarımızda rahatlıkla araçlarını şarj ederek şehirlerarası yolculuklarını gerçekleştirebilecekler. Öncelikli hedefimiz büyük şehirler ve tatil rotaları olacak. Talebe bağlı olarak en uygun teknoloji ile doğru zamanda yatırımlarımıza hız vereceğiz" diye konuştu.

"Odağımız sürdürülebilirlik ve teknoloji"

Enerjisa Enerji CEO'su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar ise, "Teknolojiyi ve sürdürülebilirliği odak noktası olarak belirleyen tüm yatırımları önemsiyoruz. Tam bu noktada Eşarj ile sorumluluk alıyor ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin ilk ve en hızlı elektrikli araç şarj istasyon ağı olan Eşarj ile daha önce İsveç'e istasyon kurarak önemli bir adım atmıştık. Bugün ise Shell Recharge noktalarının operasyonlarını sağlayarak ekosistem içerisindeki öncü konumumuzu pekiştirecek önemli bir dönüm noktası yaşıyoruz. Eşarj olarak 2030 yılına geldiğimizde trafiğe çıkması öngörülen elektrikli araç sayısına da bağlı olarak karbon salınımına 2,5 milyon tonluk katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin yanı sıra dünya ekosistemine de yarar sağlayacak adımlar atıyoruz" dedi.

Shell ReCharge Türkiye'de ilk adımını e-şarj ile atıyor
Shell ReCharge Türkiye'de ilk adımını e-şarj ile atıyor
Shell ReCharge Türkiye'de ilk adımını e-şarj ile atıyor
Shell ReCharge Türkiye'de ilk adımını e-şarj ile atıyor

İstanbul, Türkiye, Enerji, Shell, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Shell ReCharge Türkiye'de ilk adımını e-şarj ile atıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Muhalefetin anketçisi, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki çok konuşulan sözlerini yorumladı: Yüzde 99 aday Muhalefetin anketçisi, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki çok konuşulan sözlerini yorumladı: Yüzde 99 aday Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çeken şüpheli serbest bırakıldı Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çeken şüpheli serbest bırakıldı G.Saray'da dikkatleri üzerine çeken Halil, Milli Takım'daki ilk sınavında siftah yaptı G.Saray'da dikkatleri üzerine çeken Halil, Milli Takım'daki ilk sınavında siftah yaptı Şimdi korona düşünsün! Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu Şimdi korona düşünsün! Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı Maskesiz günler ne zaman? Enfeksiyon uzmanı, aşılamaya dikkat çekip sonbaharı işaret etti Maskesiz günler ne zaman? Enfeksiyon uzmanı, aşılamaya dikkat çekip sonbaharı işaret etti Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu

Son Dakika Haberleri
17:55 Beşiktaş'a kötü haber! Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödenecek
17:47 Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi
17:42 Aykut Kocaman üstünden gönderme yaptı! Altınordu Başkanı'ndan hayrete düşüren sözler: İkincilere hiç mi yer yok!
17:30 Çayı altın olan Rize'de, kilolarca çayı yollara dökerek eylem yaptılar
17:28 Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık dava açtı
17:12 Teknoloji devi Mitsubishi, Türkiye'ye 167 milyon lira değerinde yatırım kararı aldı
17:10 Fenerbahçe'den bir genç isim daha! Gökhan Gönül'ün yerine Antalya'dan 2000 doğumlu sağ bek Bünyamin geliyor
16:49 İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü
16:48 Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı
Bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı Bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı         
22:20
Altay Bayındır'a nazar değdi! Genç kaleci, İlk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti Altay Bayındır'a nazar değdi! Genç kaleci, İlk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti         
22:02
Akşam saatlerinde hareketlenen dolar 8.50 TL'yi aştı Akşam saatlerinde hareketlenen dolar 8.50 TL'yi aştı         
21:26
Bakan Koca yeni kampanya başlattı: Normalleşme için kolları sıvıyoruz Bakan Koca yeni kampanya başlattı: Normalleşme için kolları sıvıyoruz         
21:05
Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış         
20:48
Koronavirüs nerede, ne zaman, nasıl ortaya çıktı? ABD istihbaratından iki farklı senaryo Koronavirüs nerede, ne zaman, nasıl ortaya çıktı? ABD istihbaratından iki farklı senaryo         
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor         
18:06
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, "Bir anlık hevesle yaptım" dedi         
16:00
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongda öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongda öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 22:55:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Shell ReCharge Türkiye'de ilk adımını e-şarj ile atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement