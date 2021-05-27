Shell ReCharge Türkiye'de ilk adımını e-şarj ile atıyor - Son Dakika

Shell ReCharge Türkiye'de ilk adımını e-şarj ile atıyor

İSTANBUL - Elektrik şarj istasyonlarına yaptığı yatırımlar ile bu alanda dünya genelinde öncülerden biri olan Shell ile Türkiye'nin ilk ve en hızlı elektrikli şarj istasyonu ağlarından E-şarj önemli bir iş birliğine imza attı. Shell Recharge markasıyla İstanbul, Sapanca ve İzmir'de devreye alınan toplam dört istasyonda E-şarj altyapısı kullanılacak.

Alternatif ve yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği yatırımlar ile enerji dönüşümünde öncülerden biri olan Shell, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon ile faaliyet göstermeyi hedefliyor. Bu doğrultuda daha temiz enerji kaynaklarının kullanımını için de yatırımlarını ve çalışmalarını hızla sürdürüyor. Küresel düzeyde 35'ten fazla ülkede 185 binden fazla elektrikli araç şarj ünitesi bulunan ve 2025'e kadar 500 bin, 2030 yılına kadar 2,5 milyon noktaya ulaşmayı hedefleyen Shell, Türkiye'de de Shell Recharge markasıyla elektrikli şarj ünitelerini devreye alıyor. Shell & Turcas, bu istasyonların teknik ve ticari operasyonları için Enerjisa Enerji'nin 2018 yılında çoğunluk hisselerini satın aldığı Eşarj ile iş birliği yapıyor.

İlk etapta İstanbul'da bir adet, İzmir'de bir adet ve Sapanca'da iki adet hızlı şarj altyapısına sahip olan Shell istasyonlarının sayısının 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar tamamlanacak yatırımlar ile 8'e yükseltilmesi hedefleniyor.

Yüzde 100 temiz enerji

Verilen bilgiye göre, Eşarj istasyonları, enerjilerini uluslararası IREC yenilenebilir enerji sertifikasına sahip kaynaklardan tedarik ediyor ve bu istasyonlarda tamamen temiz ve yenilenebilir enerji kullanılıyor. Küresel olarak 22 ülkede 50 binin üzerinde şarj noktası bulunan Avrupa'nın en büyük elektrikli şarj istasyonu firması olduğu belirtilen New Motion'ı, İngiltere'nin en büyük elektrikli araç şarj ağı şirketi Ubitricity'i ve 4 bin 400'den fazla şarj noktası bulunan Kuzey Amerikalı şirket Greenlot'ı satın alan Shell, ayrıca BMW, Daimler, Ford ve VW ortak girişimi olan grubu Avrupa'da otobanlarda ultra hızlı elektrikli şarj istasyon ağı oluşturmak için Ionity ile anlaşma imzaladı. Kurulan şarj istasyonlarından alınacak hizmet ile sayesinde araçlar 5 ila 8 dk içinde şarj edilebilecek.

"Yatırımlarımıza hız vereceğiz"

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Shell & Turcas CEO'su Emre Turanlı "Elektrikli şarj istasyonları alanında 35'ten fazla ülkede 185 binden fazla elektrikli araç şarj ünitesi ile elektrikli araç sahiplerine hizmet sunuyoruz. 2025'e kadar 500 bine 2030 yılına kadar 2,5 milyona yükseltmeyi planlıyoruz." dedi.

Türkiye'deki yatırımlarına değinen Turanlı, "Elektrikli araç sahibi misafirlerimize Shell Recharge markamız ile istasyonlarımızda hizmet veriyoruz ve elektrikli şarj noktalarına ilişkin pilot uygulamamızı ise EnerjiSA ile başlattık. Önümüzdeki günlerde yapacağımız yatırımlarla, elektrikli araç sahibi misafirlerimiz İstanbul- Ankara ve İstanbul-İzmir otoyollarında bulunan istasyonlarımızda rahatlıkla araçlarını şarj ederek şehirlerarası yolculuklarını gerçekleştirebilecekler. Öncelikli hedefimiz büyük şehirler ve tatil rotaları olacak. Talebe bağlı olarak en uygun teknoloji ile doğru zamanda yatırımlarımıza hız vereceğiz" diye konuştu.

"Odağımız sürdürülebilirlik ve teknoloji"

Enerjisa Enerji CEO'su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar ise, "Teknolojiyi ve sürdürülebilirliği odak noktası olarak belirleyen tüm yatırımları önemsiyoruz. Tam bu noktada Eşarj ile sorumluluk alıyor ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin ilk ve en hızlı elektrikli araç şarj istasyon ağı olan Eşarj ile daha önce İsveç'e istasyon kurarak önemli bir adım atmıştık. Bugün ise Shell Recharge noktalarının operasyonlarını sağlayarak ekosistem içerisindeki öncü konumumuzu pekiştirecek önemli bir dönüm noktası yaşıyoruz. Eşarj olarak 2030 yılına geldiğimizde trafiğe çıkması öngörülen elektrikli araç sayısına da bağlı olarak karbon salınımına 2,5 milyon tonluk katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin yanı sıra dünya ekosistemine de yarar sağlayacak adımlar atıyoruz" dedi.