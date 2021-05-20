Şiddet mağduru kadınlara DEVA desteği - Son Dakika

Şiddet mağduru kadınlara DEVA desteği

20.05.2021 08:08
Şiddet mağduru kadınlara DEVA desteği, System.String[]

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İzmir İl Yönetimi, erkek şiddeti mağduru iki kadının yanında oldu.

Sosyal medyadan tanıştığı Serkan Dindar'ın evinde ölü bulunan Ceyda Yüksel ile sosyal medya hesabından arkadaşının fotoğrafını beğendiği için sevgilisi tarafından darp edilen Zeynep Çetinkaya'nın davalarına katılan DEVA İzmir İl ve İlçe Yöneticileri, "Şiddet mağduru kadınların yanındayız. Hukuka güveniyoruz, adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz" mesajı verdi.

DEVA Partisi İzmir İl Teşkilat Başkanı Mesut Özdamar, Kadın Politikaları Başkanı Pınar Özinan ve parti üyelerinden oluşan heyet, 22 yaşındaki Ceyda Yüksel'in katil zanlısı Serkan Dindar'ın İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı duruşma öncesinde Ceyda Yüksel'in annesi Filiz Demiral ile İzmir Adalet Sarayı önünde bir araya gelerek acısını paylaştı.

DEVA Partisi heyeti aynı gün, sosyal medya hesabından arkadaşının fotoğrafını beğendiği için sevgilisi Berk Öcalan tarafından beyzbol sopasıyla darp edilen Zeynep Çetinkaya'ya da Karşıyaka 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında destek verdi.

Türkiye'nin hukuk devleti olduğuna inanıyoruz

DEVA Partisi İzmir İl Teşkilat Başkanı Mesut Özdamar,kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'da açılan davaya müdahil olduklarını hatırlattı. Kadınları şiddete karşı koruyan sözleşmeden, üstelik ilk imza sahibi Türkiye'nin çıkmasını kabul etmediklerini belirten Özdamar, "İstanbul Sözleşmesi, şiddeti yaşam boyu süren işkence ve kader olmaktan çıkaran bir sözleşmedir. Biz Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna inanıyoruz. Uygulanmayan 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girmeli" dedi.

Şiddet sustukça çoğalır

DEVA Partisi İzmir İl Kadın Politikaları Başkanı Pınar Özinan da, kadına karşı şiddet karşısında susmayacaklarını ifade etti. Özinan, şöyle konuştu: "Ceyda'nın annesinin yanındayız, Zeynep kardeşimize sahip çıkmak için buradayız. Biz, kadına yönelik şiddete sessiz kalmanın, şiddete ortak olmak anlamına geldiğini bilerek; şiddet sustukça çoğalır diyerek, şiddet karşısında susmayacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Şiddete uğrayan her bir kadının arkasında susmayan DEVA'lı kadınlar olarak duracağımızın bilinmesini istiyoruz. DEVA YAŞATIR diyerek, şiddetsiz bir Türkiye, şiddetsiz bir Avrupa ve şiddetsiz bir dünya için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz."

Ne oldu?

İstanbul'da yaşayan 22 yaşındaki Ceyda Yüksel, sosyal medyadan tanışıp geldiği İzmir'de 41 yaşındaki Serkan Dindar'ın Çamdibi Barbaros Mahallesi 5128 Sokak'taki evinde cam kesikleri içinde ölü bulunmuştu. Geçtiğimiz yıl 20 Ağustos günü meydana gelen olayda, kanında en üst sınırda 400 promil alkol bulunan ve kasten adam öldürmek suçundan yargılanan Serkan Dindar, olayı hatırlamadığını ileri sürmüştü.

Yaklaşık 2 saat süren duruşmada, sanık Serkan Dindar'ın tutukluluğunun devamına ve davanın 10 Ağustos'a ertelenmesine karar verildi. Dosyaya kanıt niteliğindeki yeni dijital materyaller eklendi, bu kanıtlar duruşma günü sunulduğu için taraflar kanıtlarla ilgili ifadelerini bir sonraki duruşmada verecek.

Karşıyaka'nın Nergis Mahallesi'nde 24 Mart'ta yaşanan olayda, Zeynep Çetinkaya da (24) sosyal medya hesabından çocukluk arkadaşının fotoğrafını beğendiği bahanesiyle sevgilisi Berk Öcalan tarafından beyzbol sopasıyla feci şekilde darp edilerek hastanelik olmuştu. Zeynep Çetinkaya, sanığın kendisine daha önce de dayısından kıskanarak şiddet uyguladığını iddia etti. Tutuklu sanık Berk Öcalan, ilk duruşmada tüm suçları inkar ederek beraatini istedi. Sanık hakkında "silahlı tehdit" ve "hürriyetten yoksun kılma" suçlarından beraat kararı veren hakim, "hakaret" suçundan iyi hal indirimiyle birlikte 2 ay 15 gün, "kasten yaralama" suçundan ise iyi hal indirimiyle birlikte 1 yıl 15 gün hapis cezasına mahkum etti. Hakim, sonuç olarak Berk Öcalan'ın denetimli serbestlikle birlikte tahliyesine karar verdi.

İstanbul, Türkiye, Dindar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Şiddet mağduru kadınlara DEVA desteği - Son Dakika


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