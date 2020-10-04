Side Su Altı Müzesi'ne, Rus ve İngiliz ilgisi - Son Dakika

Side Su Altı Müzesi'ne, Rus ve İngiliz ilgisi

TÜRKİYE'de ilk olan Side Su Altı Müzesi'nde, koronavirüs nedeniyle mart ayında yasaklanan ve 1 Temmuz'dan itibaren yeniden serbest olan dalışlarda, Rus ve İngiliz turistler ilk sırada yer alıyor.

Side Su Altı Müzesi'ne, Rus ve İngiliz ilgisi, System.String[]

TÜRKİYE'de ilk olan Side Su Altı Müzesi'nde, koronavirüs nedeniyle mart ayında yasaklanan ve 1 Temmuz'dan itibaren yeniden serbest olan dalışlarda, Rus ve İngiliz turistler ilk sırada yer alıyor.

Anadolu'nun zenginliklerinin anlatıldığı, 117 heykelden oluşan koleksiyona sahip Antalya Manavgat'taki Side Su Altı Müzesi, Side'nin 1,5 mil açığında, 6 ile 24 metre derinliklerde yer alıyor. Açıldığı 2015 yılından bu yana ağırlıklı yabancı turistler olmak üzere 50 binin üzerinde kişinin dalış gerçekleştirdiği müze, tüm turizm sektöründe olduğu gibi pandemiden olumsuz etkilendi. 1 Temmuz'da dalışların yeniden serbest olduğu müzeye, son günlerde yabancı ve yerli turist ilgisi artmaya başladı. Turistlerin mavi suların altındaki yolculuğuna, su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve Taner Şahakalkan da eşlik etti.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜSide Su Altı Müzesi'nin Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ise en büyük su altı müzesi olduğunu belirten dalış merkezi sahibi Ferhat Tekin, 1 Temmuz itibarıyla pandemi nedeniyle yasaklanan dalışların yeniden başladığını belirterek, "İnşallah güzel olacak. Türkiye'den de gelenler oluyor fakat az. Daha çok görsünler istiyoruz. Türkiye'nin en büyük su altı müzesini herkes görsün, bir kez dalış yapsın. Paha biçilmez bir güzellik. Derinlik 6-24 metre arasında, herkese hitap edebiliyor. Özellikle yabancılardan talep çok" dedi.Pandemi öncesinde tekne kapasitesi 52 iken, pandemi sürecinde 26 kişiye düşürüldüğünü belirten Tekin, "Özellikle yabancı turistlerden çok talep alıyoruz. Başta Ruslar ve İngilizler geliyor. Ardından ise Türk turistler. Bir dalış maliyeti yemek ve transfer dahil 250-350 TL arasında değişiyor. Saat 09.00'da Side Limanı'ndan tekneyle hareket ediyoruz. Dalış öncesi misafirlere gruplar halinde brifing veriliyor" diye konuştu. ACEMİLER 6 METREYE KADARBrifing sonrasında 1 kişiye 1 eğitmen düşecek şekilde 4'er kişilik gruplar halinde dalışların yapıldığını söyleyen Tekin, "Acemiler için 6 metreye kadar olan derinlikteki dalışlar 20 dakika sürüyor. Bu derinlikte semazenler, Türk bayrağı ve Türkiye yazısı, Suriye'deki savaştan kaçarken denizde hayatlarını kaybeden çocuklar anısına yapılan çiçek bahçesi, deniz kızı ve Apollon Tapınağı'nın minyatürünü görmek mümkün" dedi. 'DALIŞ YAPAN SAYISI 500'Ü AŞTI'Bir yıldızlı lisanslıların deve kervanı olan derinliğe kadar dalış yapabildiğini anlatan Tekin, "İki yıldız ve üstü dalışçılar ise 18 metre derinlikte Kurtuluş Savaşı askerleri, Poseidon heykeli ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın gemi batığını görebiliyor. Bu dalışlar 24 metreye kadar yapılabiliyor. Yasakların kaldırılmasının ardından bugüne kadar 500'ü aşkın kişi dalış yaptı. Turizm hareketliliğine bağlı olarak talep de artıyor" diye konuştu. EN BÜYÜĞÜ POSEİDONSide Su altı Müzesi'nin Türkiye'nin ilk su altı müzesi olduğuna dikkat çeken Tahsin Ceylan ise müzede Mevlana, Poseidon, Efes Antik Kenti heykelleri ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatan tematik heykeller olduğunu söyledi. Ceylan, "Görmeyen su altı meraklıları mutlaka görsün. Pandemi sonrasında bu bölgede ilk dalışlarımızı yapıyoruz" dedi.Meksika'daki 400 heykelli Su Altı Müzesi'nden sonra 117 heykelle dünyada ikinci sırada yer alan müzede, yılda yaklaşık 10 bin kişi dalış yapıyor. Yılın 6-7 ayı dalışın mümkün olduğu müzede 3,5 metre yüksekliğinde, 5 ton ağırlığındaki Poseidon en büyük heykel.

Side Su Altı Müzesi'ne, Rus ve İngiliz ilgisi
Side Su Altı Müzesi'ne, Rus ve İngiliz ilgisi
Side Su Altı Müzesi'ne, Rus ve İngiliz ilgisi
Side Su Altı Müzesi'ne, Rus ve İngiliz ilgisi
Side Su Altı Müzesi'ne, Rus ve İngiliz ilgisi
Side Su Altı Müzesi'ne, Rus ve İngiliz ilgisi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 09:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Side Su Altı Müzesi'ne, Rus ve İngiliz ilgisi - Son Dakika

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