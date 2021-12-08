Siemens Mobility Türkiye'ye yeni CEO - Son Dakika

Siemens Mobility Türkiye'nin CEO 'luk görevini Ali Tatar üstlenecek.

Siemens Mobility Türkiye, Ali Tatar'ın 1 Ocak 2022 itibariyle CEO 'luk görevini üstleneceğini duyurdu. Tatar, 2021 sonunda karşılıklı mutabakatla şirketten ayrılacak olan Rasim Cüneyt Genç'in yerini alacak.

Siemens Mobility Orta Doğu ve Afrika CEO'su Léon Soulier, "Ali Tatar'a Siemens Mobility' nin Orta Doğu ve Afrika liderlik ekibine hoş geldiniz diyor ve kendisine başarılar diliyorum" dedi. Ayrıca, "Ali'nin dünya çapında çeşitli ulaşım projelerinde engin bir uluslararası deneyimi mevcuttur ve Türkiye'deki müşterilerimize iyi hizmet vereceğinden eminim" diyerek ekledi. "Türkiye, Siemens Mobility için önemli bir ülkedir ve böyle olmaya devam edecektir. Harika bir ekip, etkileyici referans projeleri ve yeni liderliği ile Siemens Mobility Türkiye'nin başarılarının devamını dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

Ali Tatar açıklamasında, "Tarihinde birçok başarı hikayesi olan Siemens Mobility Türkiye, çok güçlü ve deneyimli bir ekipten oluşuyor. Siemens Mobility'nin Türkiye'de güçlü bir ekip ve değerli müşterilerimizin ve paydaşlarımızın güveni ile sektörde önemli bir rol oynamaya ve işini büyütmeye devam edeceğinden fazlasıyla eminim" ifadelerini kullandı.

ALİ TATAR KİMDİR?

Tatar, Siemens'e 2007 yılında Almanya, Türkiye, Rusya, Katar, Hindistan ve Suudi Arabistan'daki demiryolu projeleri için teklif direktörü olarak katılmıştı. Katar'daki ilk demiryolu projesinin (Education City People Mover sistemi) teknik direktörüydü ve diğerlerinin yanı sıra Riyad Metro projesinin yönetim ekibinin bir parçasıydı. Ulusal ve uluslararası bir ortamda büyük ölçekli ulaşım ve demiryolu projelerinin uygulanması konusunda geniş deneyimi vardır. Ali Tatar kariyerine DE-Consult'ta başlamış ve Siemens'ten önce Deutsche Bahn'da çalışmıştı. Technische Universität Berlin ve Technische Fachhochschule Berlin'den inşaat mühendisliği derecelerine sahiptir.