Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın otobüs içi kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

YOLCU OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, saat 16.00 sıralarında Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine seyreden, 59 ALV 748 plakalı yolcu otobüsü ile 59 ADN 734 plakalı otomobil gişelere geldiği esnada çarpıştı, araçlar gişelerin beton blokları arasında sıkıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören otobüsteki yolcular ekiplere haber vermesi üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı. Ekipler araç içinde sıkışan yolculardan G.Ş.'yi (16) ağır olarak hastaneye kaldırdı. Araç içindeki anne Fatma Şengün ve Emin Şengün olay yerinde hayatını kaybetti, yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Fatma ve Emin Şengün çiftinin cenazesi morga kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı feci kazanın otobüs içi kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde gişelere yaklaşan otobüsün otomobile çarparak sıkıştırdığı görülüyor.