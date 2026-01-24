Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı

Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
24.01.2026 17:40  Güncelleme: 17:56
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kınalı Gişeleri girişinde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı kazanın otobüs içi kamera görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın otobüs içi kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

YOLCU OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, saat 16.00 sıralarında Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine seyreden, 59 ALV 748 plakalı yolcu otobüsü ile 59 ADN 734 plakalı otomobil gişelere geldiği esnada çarpıştı, araçlar gişelerin beton blokları arasında sıkıştı.

Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören otobüsteki yolcular ekiplere haber vermesi üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı. Ekipler araç içinde sıkışan yolculardan G.Ş.'yi (16) ağır olarak hastaneye kaldırdı. Araç içindeki anne Fatma Şengün ve Emin Şengün olay yerinde hayatını kaybetti, yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Fatma ve Emin Şengün çiftinin cenazesi morga kaldırıldı.

Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı

KAZA ANI KAMERADA

2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı feci kazanın otobüs içi kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde gişelere yaklaşan otobüsün otomobile çarparak sıkıştırdığı görülüyor.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı

    Yorumlar (6)

  • Mert Pktkn Mert Pktkn:
    Bariyer ve gişeler yasaklansın! Zaten vatandaşı sömürüyorsunuz, her yer kamera! Bu kaçıncı ölümlü kaza! Ayıptır be! 2 0 Yanıtla
  • Ali Başuşagı Ali Başuşagı:
    Önde giden otomobilin hatası ve elinde telefon dalgınlık neyin ne olduğu belli olmayan arabanın önüne zıplılıyor kaza oluyor 1 1 Yanıtla
  • Celal Özdemir Celal Özdemir:
    BU NE HIZ???????? 2 0 Yanıtla
  • sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    Allah korusun Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 2 0 Yanıtla
  • Haluk Akkaya Haluk Akkaya:
    Allah rahmet eylesin kontrolsüz şekilde şerit değistirmiş rahmetli :(( 0 0 Yanıtla
