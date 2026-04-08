Simge Sağın\'dan soruşturma sonrası açıklama: Özel laboratuvarda da test yaptırdım

08.04.2026 09:51
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilen Simge Sağın, yaşanan sürecin ardından sessizliğini bozdu. Özel bir laboratuvarda da ayrıca test yaptırdığını açıklayan ünlü şarkıcı sonuçları paylaşacağını açıkladı.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, Simge Sağın süreçle ilgili ilk kez konuştu.

“SAÇ VE KAN TESTİ YAPTIRDIM”

Yaşadığı sürecin ardından bir video paylaşan Simge Sağın, gününün oldukça zor geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çok zor ve yorucu bir gün geçirdim. Yine de bu videoyu sizinle paylaşmak istedim. Bugün bizimle çok güzel ilgilenen İl Jandarma Komutanlığı’na, Adli Tıp Kurumu’na ve Beykoz Adliyesi’ne çok teşekkür ediyorum.”

“SONUÇLARI PAYLAŞACAĞIM”

Test yaptırdığını özellikle vurgulayan şarkıcı, kendinden emin olduğunu da dile getirdi:

“Bugün orada zaten saç ve kan testimi yaptırdım. Ardından da az önce Sağlık Bakanlığı onaylı özel bir laboratuvarda tekrar test yaptırdım. Sizlerle paylaşmak için sonuçların çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Arkadaşlar ben kendime güveniyorum.”

GÖZLER TEST SONUÇLARINDA

Simge Sağın’ın açıklamasının ardından gözler açıklanacak test sonuçlarına çevrilirken, ünlü şarkıcının sonuçları kamuoyuyla paylaşıp paylaşmayacağı da merak konusu oldu.

