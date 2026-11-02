Sinpaş YTS, iç eğitmen modeliyle kurum içi bilgi aktarımını güçlendiriyor - Son Dakika
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Sinpaş YTS, iç eğitmen modeliyle kurum içi bilgi aktarımını güçlendiriyor

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Sinpaş YTS, iç eğitmen modeliyle kurum içi bilgi aktarımını güçlendiriyor
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Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı (Sinpaş YTS), tasarruf finansman sektöründe örnek teşkil edecek stratejik bir adımla “İç Eğitim ve İç Eğitmen Yetiştirme/Geliştirme Programı”nı hayata geçirdi. Eğitimlerle iç eğitmenlerin bilgi aktarımı ve eğitim yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. 128 şube ve 69 şehri kapsayan program kapsamında, yeni çalışanların ilk 90 günlük süreçlerinin iç eğitmenler tarafından takip edilmesi ve iş süreçlerine uyumlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Konut, araç ve çatılı iş yeri taleplerine faizsiz finansman desteği sunan Sinpaş YTS, çalışan gelişimini desteklemek ve kurum içi bilgi birikimini yaygınlaştırmak amacıyla “İç Eğitim ve İç Eğitmen Yetiştirme/Geliştirme Programı”nı hayata geçirdi. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) verilerine göre Haziran 2026 itibarıyla 1,5 milyonu aşkın müşteri, 891 şube ve 13 bine yakın çalışanla geniş bir ekosisteme dönüşen tasarruf finansmanı sektöründe, her temas noktasında aynı şeffaflık ve doğru bilgiyle hizmet vermek kritik önem taşıyor. Sinpaş YTS’nin geliştirdiği bu hibrit model; sahadaki uzmanlığı yaygınlaştırırken dijital içerik ve bölgesel mentorluk desteğiyle tasarruf danışmanlarının müşterilere ilk günden itibaren tutarlı bilgi aktarmasını hedefliyor.

“Kurum içindeki uzmanlığın yaygınlaşmasını hedefliyoruz”

Sinpaş YTS Genel Müdürü Merve Onarlı, programla ilgili, “Bir kurumun en değerli kaynaklarından biri, çalışanlarının deneyimi ve bu deneyimle oluşan bilgi birikimidir. Bu birikimin kurumun farklı noktalarına ulaşması, çalışanların gelişimi ve iş süreçlerinin tutarlılığı açısından büyük önem taşıyor. Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Avni Çelik’in ‘En büyük sermayemiz insan kaynağımız ve itibar sermayemizdir’ yaklaşımını temel alarak, çalışanlarımızın gelişimine ve kurum içindeki bilgi birikiminin yaygınlaşmasına yatırım yapıyoruz. Sinpaş YTS Akademi çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalarla kurum kültürümüzü güçlendirmeyi ve saha ekiplerimizin yetkinliklerini geliştirmeyi önceliklendiriyoruz. Yeni çalışma arkadaşlarımızın ilk günlerinden itibaren doğru bilgiye erişebilmelerini, sahada karşılaştıkları sorulara yanıt bulabilmelerini ve iş süreçlerini bütüncül bir bakış açısıyla öğrenmelerini desteklemek istiyoruz. İç Eğitim ve İç Eğitmen Yetiştirme/Geliştirme Programımızla, çalışanlarımızın deneyimlerini paylaşılabilir bilgiye dönüştüren ve öğrenmeyi günlük iş hayatının bir parçası haline getiren bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Kurum içindeki uzmanlığın yaygınlaşmasının çalışanlarımızın gelişimine ve operasyonel süreçlerimizin güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Yeni çalışanlara ilk 90 günde yapılandırılmış destek sağlanıyor

Sinpaş YTS, yeni çalışanların ilk 90 günlük süreçlerini görev yaptıkları bölgelerdeki iç eğitmenler aracılığıyla takip ederek iş süreçlerine uyumlarını desteklemeyi hedefliyor. İç eğitmenlerin sahadan gelen soruları yanıtlaması ve çalışanları ihtiyaç duydukları video eğitimlere yönlendirmesi esasına dayanan programın içerikleri; İnsan Kaynakları, Pazarlama, Finans, Operasyon, Tahsisat, Alacak Takip ve Hukuk gibi merkez birimlerin şubelerle temas noktaları, sık karşılaşılan hatalar ve yeni çalışanların bilmesi gereken konular doğrultusunda hazırlandı. Satış modüllerinde ise tasarruf finansman sistemi, performans göstergeleri, CRM, müşteri görüşmeleri ve satış teknikleri gibi başlıklara odaklanıldı. Toplam 1.749 çalışanın görev yaptığı Sinpaş YTS’de, 128 şube ve 69 şehri kapsayacak şekilde kurgulanan program, çalışanların bu dönemde edindikleri bilgi ve deneyimin iş süreçlerine yansımasına da odaklanıyor.

Oryantasyon sürecini destekleyen hibrit eğitim modeli, sahadaki iç eğitmenlerin rehberliğini dijital öğrenme olanaklarıyla bir araya getiriyor. Program kapsamında hazırlanan 12 eğitim videosu, Sinpaş YTS’nin kurum içi dijital platformu YTS Connect üzerinden çalışanların erişimine sunuluyor. Böylece yeni çalışanlar, görev yaptıkları bölgedeki iç eğitmenlerden destek alırken ihtiyaç duydukları eğitim içeriklerini de zaman ve mekândan bağımsız takip edebiliyor. Bölgesel yüz yüze ve online eğitimler ile merkez eğitimleri de bu yapıyı tamamlıyor.

Sinpaş YTS Akademi, çalışan gelişimini farklı projelerle destekliyor

İç eğitmen programı, Sinpaş YTS Akademi’nin çalışan gelişimi ve kurum içi bilgi paylaşımına yönelik çalışmalarının yeni bir aşamasını oluşturuyor. Akademi, Diyarbakır, Ankara, Konya, Rize ve İzmir’de düzenlenen bölgesel eğitimlerin yanı sıra Değerler Akademisi, Liderlik Deneyim Yolculuğu ve 2026 Yönetici Oryantasyon Eğitim Programı gibi projelerle çalışanların mesleki ve yönetsel gelişimini destekliyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Tasarım Fabrikası iş birliğiyle hayata geçirilen Genç Yeteneksin programı da genç yeteneklerin sektöre kazandırılmasına katkı sağlıyor. Bunun yanında saha ekiplerine yönelik tasarruf finansman mevzuatı, finansal okuryazarlık, satış teknikleri ve müşteri memnuniyeti eğitimleri düzenleniyor, kurum içinden yönetici yetiştirmeyi amaçlıyor.

Şirket HaberleriSinpaş GYOSon Dakika

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