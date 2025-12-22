Sıra dışı düğün! Gelin ve damat cam vitrinde gezdirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sıra dışı düğün organizasyonunda cam vitrine alınan gelin ve damat, tır ile Fethiye caddelerinde gezdirilirken, daha sonra düğün salonunda vinçle tırdan indirildi.

Fethiyeli iş adamı Hüseyin Çetinkaya, eşi Ayla Çetinkaya ile birlikte oğlu Berat Çetinkaya'ya unutulmaz bir düğün organizasyonu yaptı.

GELİN VE DAMADI CAM VİTRİNE KOYDULAR

Hüseyin Çetinkaya gelin ve damat için özel bir cam vitrin tasarladı. Adeta bir cam fanusa benzeyen cam vitrini süsletip üzerine "Camlar şeffaf, kalpler tertemiz" diye yazdırdı. Cam vitrin içerisine gelin ve damat için masa ve sandalye de yerleştirilip, çiçeklerle süslendi. Damat Berat Çetinkaya ile gelin Merve Sarıman bu özel düğün töreniyle evlendi.

Fethiye ve Seydikemer ilçelerinin siyaset, esnaf ve ticaret dünyasından yoğun katılımın olduğu düğün töreninde gelin almaya özel yaptırılıp tıra yüklenen cam vitrin ile gidildi.

VİTRİN VİNÇLE TIRDAN İNDİRİLDİ

Cam vitrin kız evinde vinçle tırdan indirilirken, gelin Merve Sarıman ve damat Berat Çetinkaya dualarla cam vitrine girdi. Cam vitrin vinçle tekrar tıra alkışlar arasında yüklendi. Gelini alan damat tarafları konvoy eşliğinde Seydikemer ilçesinden Fethiye'ye hareket etti. Tırda gelin ve damadı cam vitrinde görenler bu anı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Tır üzerinde cam vitrin içinde Çatalarık Mahallesi sosyal tesislerine çift geldiğinde çok sayıda davetli alkış tuttu. Cam vitrin içindeki çift burada da vinç yardımıyla tırdan yine alkışlar arasında indirildi.

Fethiyeli iş adamı Hüseyin Çetinkaya düğün organizasyonu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Biz camın şeffaflığı gibi kalbimizin şeffaflığını vitrine koyduk. Bu güzelliği oğlumuz ve gelinimize yaşatmak istedik. Böyle bir güzelliğin dünyada benzersiz ve ilk defa olmasını istedik. Çok şükür öyle de oldu. Bize destek olan düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyoruz" dedi