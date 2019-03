Sırbistan Başbakan Yardımcısı: "Zeybekci İçin Elimi Ateşe Koyarım"

İZMİR (İHA) – Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic , Cumhur İttifakı'nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci 'ye destek vermek için geldiğini belirterek, "30 yıldır siyasetin içindeyim ama emin olun hiçbir zaman hiçbir ülkeye gidip de birisi için 'lütfen oyunuz kullanın' diye, gitmedim. İlk kez bir ülkeye değerli dostum, kardeşime destek istemek için geliyorum ve kendisi için elimi ateşe koyarım" dedi.Cumhur İttifakı'nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, seçim çalışmalarında kendisine destek için İzmir'e gelen Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic onuruna Rumeli-Balkan Buluşması adıyla yemek verdi. Balçova Termal Otel'de Balkan göçmeni ve Boşnak dernekleri üyelerinin katılımıyla düzenlenen programda konuşan Ljajic, 31 Mart'ta Nihat Zeybekci'nin iyi bir sonuç alacağını umut ettiğini ifade ederek, "30 yıldır siyasetin içindeyim ama emin olun hiçbir zaman hiçbir ülkeye gidip de birisi için lütfen oyunuz kullanın diye, kimse için oy istemedim şu ana kadar. Çünkü her zaman düşündüğüm şuydu ki o ülkede yaşayanlar, en iyisini onlar bilirler. İlk kez bir ülkeye değerli dostum, kardeşime destek istemek için geliyorum ve kendisi için elimi ateşe koyarım. O kadar güveniyor ve inanıyorum. Bunu Nihat bey için rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü sarf ettiği emek, çabaları, hizmetlerini, bildiğim için bunu söylüyorum. Kendisi ile yakın işbirliği içindeydik" diye konuştu."Seçiminizi yaparken mantıklı düşünün"Her seçim kampanyasında herkesin her şeyi vaat ettiğini belirten Ljajic, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bir duyabilseniz adaylar neler vaat ediyor. Seçim mantık ve bilinç işidir. Seçiminizi yaparken, oyunuzu kullanırken mantıklı düşünün. Şöyle düşünün; bir tatile gidiyoruz kimse evimizin anahtarını bırakabiliriz. Bu az bir şey değil, güven az bir şey değil. Siyasette şeffaflık, dürüstlük en önemli şeylerdir. Bir insanın hamurunda insanlığı yoksa siyasette işi olmasın. Nihat Zeybekci iyi bir insandır, hamurunda, özünde iyi bir insandır ve tabi ki siyasette yerini bulsun. Geçmişte kimler neler yaptı, bir dönün bakın. Nihat iyi bir iş adamıydı, iyi bir siyasetçiydi. 'Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır' sözünün somut örneğidir. Ankara 'daki pozisyonu ve saygınlığı seçim kampanyası sürecince vaat ettiği projelerin hepsini gerçekleştirebilecek kapasitedir. Burada bulunan halk 31 Mart'ta doğru kararı vereceğinden eminim. Gerçek ve doğru karar nedir? Nihat Zeybekci için 'evet'. Seçimi kazandıktan sonra çok daha büyük sayı ile gelip büyük kutlamalar yapacağız."AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de 4 yıllık bakanlığı döneminde Rasim Ljajic ile iki ülkenin ilişkilerini geliştirmede önemli katkıları olduğunu hatırlattı."Dünyada trafikte zaman kaybeden listesinde 12. sırada"İzmir'in patinaj bile yapmayarak sürekli geri gittiğini kaydeden Nihat Zeybekci, " Türkiye 'de işsizliğin en yüksek olduğu şehirlerden bir tanesi; yüzde 26,5. Allah aşkına burası Artvin Kütahya değil. Burası doğuştan dünyanın en güzel şehri. İzmir'in varlık içinde yokluk çekmesi İzmirli kardeşlerimizin suçu değildir. Antalya 'da 19 milyon turist geldi, 100 milyar demek. İzmir'e 1 milyon 40 bin kişi geldi 5, 5 milyar yapar. Antalya'da refah, huzur artarken İzmir olarak biz seyrettik sadece. Antalya'da 4-5 yıldızlı otellerin yatak kapasitesi 22 katı fazla. Türkiye almış başına gidiyor. Dünya ilerliyor. Sırbistan bile son 10 yılda inanılmaz mesafe kat ediyor ama İzmir olarak biz geri sayıyoruz. Dünyanın en ilkel problemleriyle uğraşıyoruz. Çöplerini dağlara atan başka bir şehir yok. Şu cennet şehri doğrudan kanalizasyonları veriyoruz. Bu şehri yağmur suyu değil kanalizasyon basıyor. Trafikte kaybedilen zaman, her şoför yılda 9 gününü geçiyor. Dünyada trafikte zaman kaybeden listeye baktığımızda İzmir 12. sırada, Türkiye'de bir numara. İzmir bunu hak ediyor mu Allah aşkına. Bunları çok hızlı şekilde çözeceğiz, bundan emin olun" diye konuştu."Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ü birilerine kullandırtmayın"İzmir'in elden gittiğini ve sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Zeybekci, "Biliyorum söz konusu vatansa gözünüz bir şey görmez. Hepimizin kahramanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü birilerine kullandırtmayın. Atatürk'ün kimseye ihtiyacı yoktur. Atatürk binyıllarca, yüzyıllarca bu devlet, millet var oldukça korunmak, kollanmak, taşınmak için kimseye ihtiyacı yoktur. Hele hele onu istismar edenlere hiç ihtiyacı yoktur. Kimse hakkında kimseye bir şey demiyorum. Seçileni hoş gördük seçenden ötürü. Benim vatandaşım 5 yıllık ruhsat verdi, yetki verdi ona saygı göstermek benim için vazifedir. Çok saygılı davranmaya çalışıyorum ama bazen çektiğimiz İzmir resminde baktığım zaman bir yumruk boğazıma tıkanıyor. İzmir böyle bir muamele hak etmiyor" ifadelerini kullandı."Listede kim kimdir, açıkça söyle" CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını eleştiren Zeybekci, "Bir ilçe başkanı bu ülkeyi bölmek için çukur eylemlerinde teröristleri destekleyen internet görüntülerini açın bakın beyanatlarda bulunamaz. Terör örgütü partisinin mitingine gidip 'Destek olmaya geldim, güç vermeye geldim, sizin için ne yapabileceksem hazırım' diyor. Yine aynı o ilçenin belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanlığına ki, CHP'ye olan saygımdan dolayı CHP'nin adayı demek içimden gelmiyor, Kılıçdaroğlu 'nun adayı diyorum ona. HDP diyor ki; İzmir'de adayımız budur, aday çıkarmayacağız. Peki neyin karşılığında? Cumhur İttifakı bak, şeffaf şekil de belli. Endişemiz odur. Terör örgütü partisi HDP ne dedi; 'Adayımız budur, kazanırlarsa bir bedeli olacak' diye. Anlaşmanız neydi bedeli neydi? Bunu açıkça söyle, listede kim kimdir? Koy milletin önüne millet onaylıyorsa başımla beraber, saygı göstermek düşer. Ama öyle gak guk cek cak deme" ifadelerini kullandı.AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise yerel seçimde kimsenin düşünce tarzını değiştirmesini istemediklerini sadece oy kullanacakları zaman ilçede sorunları çözebilecek adaylara oy vermeleri gerektiğini dile getirdi.Programın sonunda Nihat Zeybekci, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'e hediye takdim etti. - İZMİR