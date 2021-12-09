BAŞKAN GÜRKAN ŞİRE PAZARI VE BUĞDAY PAZARI HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU - Son Dakika

DÜNYA KAYISI BAŞKENTİ MALATYA'YA YAKIŞIR BİR KAYISI TİCARET MERKEZİ YAPIYORUZ

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından dünya kayısı başkenti Malatya'da ilimiz ve ülke ekonomisine ciddi katma değer sağlayan kayısı ile ilgili örnek bir proje hayata geçiriliyor. 7 tip modelden oluşan ve en küçüğünün 123 m2, en büyüğünün ise 660 m2 olduğu, 464 dükkan ile ilgili olarak Başkan Gürkan, ortalama m2 birim fiyatlarını açıkladı.

Malatya için tarihi bir dönemden geçildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şire Pazarı ve Buğday Pazarı hakkında bilgiler vererek dükkanların ortalama metrekare birim fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Gürkan, "Malatya için tarihi bir dönemden geçiyoruz. Malatya'yı tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehir diye tarif ediyoruz. İnsanlık medeniyetinin başladığı bu yer dünya milletler camiası nezdinde UNESCO tarafından 26 Temmuz 2021 tarihinde tescil edildi. Dünya insanlık tarihi ve medeniyet tarihi Malatya'da başlamıştır dediler. Anadolu'yu anayurt yapan destan şehri hakikaten 1071'den 400 yıl önce Anadolu'nun fethi Malatya'da başlamış ve Malatya bu fetihlerle kahramanlık destanları yazmış. Ayrıca irşat ekibi diye tabir ettiğimiz Mevlana, Sadrettin Konevi, İbn-ül Arabi, Niyazi Mısri bu şehirde yetişmiş ve Anadolu'nun irşadı görevini ifa etmişler ve irşat destanları yazmışlardır. Böyle bir medeniyetin var olduğu bu toprakların Belediye Başkanı olarak bu şehirde hizmet destanları yazmakla mükellefiz. Devletimizin ebet müddet yaşaması noktasında Malatya geçmişteki tarihi görevini nasıl en güzel şekilde ifa etmişse bu dönemde de aynı şekilde yapacağına inanıyorum.

İçinde bulunduğumuz sürece baktığımız zaman gerek pandemi salgını olsun, gerek 24 Ocak 2020 tarihinde yaşamış olduğumuz deprem olsun hakikaten tarihin en sıkıntılı sürecini yaşıyoruz. Böyle bir dönemde Malatya tarihinin 10'larca katı hizmetler yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi olarak bütün alanlarda hizmet ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bir Belediye'nin beş yılda yapacağı hizmetlerin yüzlercesini yapıyoruz. Tarihi bu kadar güzelliklerle dolu olan destanlar yazılan bu şehre kayısı başkenti olan bu şehre yakışır Dünya Kayısı Başkenti Merkezi'nin olması gerekiyordu. Bu konuda geldiğimiz süreç içerisinde gerek Buğday Pazarı ile ilgili gerekse de Kayısı Pazarı ve kayısının rehabilite edilmesi besin olarak çeşitlendirilmesi ve ambalaj olarak çeşitlendirilmesi noktasında çalışmalar başlattık. Lisanslı Soğuk Hava Deposu çalışmalarımızı tamamladık. Fidancılar Sitesini fidancılarımızın hizmetine sunduk. Buğday Pazarında çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Dünya Kayısı Merkezindeki çalışmalarımızda çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Yapmış olduğumuz bu çalışmaları görmek istemeyenler, yapılan hizmetlerin değerini bilmeyenler muhakkak olacaktır. Çünkü Malatya'ya tarihinin en büyük hizmetleri yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi olarak Dünya Kayısı Merkezi projemizi hayata geçirmeden açık ihale usulü ile ihalesini gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz ihaleyi %25 karla MESTON Şirketimiz aldı. Bu %25 karı da o zaman %20 enflasyon ve %5 karla ifade ederek açık, şeffaf bir şekilde ihalemizi gerçekleştirdik. Yeni Şire Pazarı ve Buğday Pazarındaki dükkanların metrekare birim fiyatları MÜSİAD, MİM-DER, Yeminli Yapı Denetim Büroları ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından istişare halinde alınan ortak rakamlar neticesinde belirlenmiştir.

Buğday Pazarında toplam arsa alanımız 100 bin metrekare, inşaat alanı 32 bin 175 metrekare, satışa konu inşaat alanı 30 bin 175 metrekare toplam peyzaj alanı 25 bin metrekare ve satışa konu olan dükkan sayısı ise 145 adettir. Buğday Pazarındaki dükkanların 1 Şubat 2022 tarihine kadar olan metrekare birim fiyatları ortalama olarak 7 bin 200 liradır.

Yeni Şire Pazarındaki toplam alanımız 236 bin metrekare, dükkan alanı 74 bin 825 metrekare, Karşılama merkezi 10 bin metrekare, Açık Pazar ve Sosyal alanlar 10 bin 451 metrekare, 100 adet emanet deposu 17 bin 285 metrekare olmak üzere toplam inşaat alanı 112 bin 561 metrekaredir. Toplam peyzaj alanı 60 bin metrekare ve Satışa konu dükkan sayısı ise 464 adettir.

Şire Pazarı esnaflarımızla da dükkan fiyatları ile ilgili olarak gerekli fikir alışverişinde bulunarak tüccarımızın hak ve hukukunu koruma noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak herhangi bir kar düşünmeden sadece Malatya'mıza güzel bir merkez kazandırılması noktasında Belediye olarak yaptığımız bir fedakarlıktır. Şire Pazarındaki dükkanların 1 Şubat 2022 tarihine kadar olan metrekare birim fiyatları ise ortalama olarak 7 bin 600 lira olarak belirlendi.

Bu belirlenmiş olan fiyatlar Aralık ve Ocak ayları için geçerlidir. Ondan sonraki süreçte de yeniden bir durum değerlendirilmesi ve inşaat maliyet değerlendirilmesi yapılacaktır. Dünya Kayısı Merkezinin Malatya'mıza, Ülkemize ve Kayısı Ticareti ile uğraşan üreticilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.