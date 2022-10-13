Şırnak haberi: Levent Gök'ün 'Roboski: Uludere'nin Gözyaşları' Kitabı Çıktı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 28 Aralık 2011 tarihinde 34 kişinin yaşamını yitirdiği Uludere Katliamı ile ilgili "Roboski: Uludere'nin Gözyaşları" kitabı çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kaleme aldığı önsözde; "Siyasal iktidarın görevi, bu yurttaşlarımızı kaçağa gitmeyecek ortamı yaratmaktır. Bu görev yerine getirilmemiştir. Ölen yurttaşlarımız bizim insanlarımız. Adalet büyük bir kavramdır, yüce bir kavramdır, soylu bir kavramdır. Adalet milletin vicdanı demektir" ifadelerini kullandı. Gök ise kitabı ile ilgili "Bu kitapta; Uludere, Roboski ile ilgili bilinmesi gereken her türlü gerçekliği tüm çıplaklığı ile açıklıyoruz. Umarım Roboski'ye adalet en kısa zamanda gelir" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 28 Aralık 2011 tarihinde 34 kişinin yaşamını yitirdiği Uludere Katliamı ile "Roboski: Uludere'nin Gözyaşları" kitabı İmge Kitabevi tarafından yayınlandı.

Uludere Katliamı, kitapta; görgü tanıklarının anlatımları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamaları, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun raporları üzerinden anlatıldı.

"ONLARIN KAÇAKÇILIKTAN BAŞKA GEÇİM KAYNAĞI YOK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kitabın önsüzünü yazdı. Kılıçdaroğlu, kaleme aldığı önsözde; şu değerlendirmeleri yaptı:

"28 Aralık 2011 tarihi, her gece başımızı yastığa koyduğumuz zaman hatırlamamız gereken bir gün. Uludere faciasının olduğu gün. Bir devlet düşünün ve o devleti yöneten hükümeti düşünün, 'Git burayı bombala' diyorlar ve 34 yurttaşımız hayatını kaybediyor. Bu, hangi siyasal görüşten olursa olsun, insan olarak bakmamız gereken, irdelememiz gereken bir olaydır. Sıradan bir olay değildir, Uludere olayı. Olay gerçekten de acı bir olay, aydınlanması gereken bir olay. 34 yurttaşımız, birilerinin talimatı ile hayatını kaybetti. Ölen yurttaşlarımızın 17'si 18 yaşın altında ve 3'ü de 13 yaşında. Arkalarında çok büyük acılar ve dram bıraktılar. Ölen yurttaşlarımızın ailelerinin dramını, acılarını anlamamız gerekiyor.

Onların kaçakçılıktan başka geçim kaynağı yok. Eğer ülkemizde insanlar kaçağa gidiyorsa ve bunu da geçim kaynağı olarak görüyorsa hepimizin durum düşünmesi lazım: Neden devlet bunlara iş olanağı sağlamadı? Okul masraflarını, elin alış-verişini katır sırtında mazot, sigara getirerek ancak böyle karşılıyorlar. Valisi, kaymakamı, emniyet müdürü, jandarması biliyor, herkes biliyor bunların kaçağa gittiğini bilmeyen yok. Siyasal iktidarın görevi bu yurttaşlarımızı kaçağa gitmeyecek ortamı yaratmaktır. Bu görev yerine getirilmemiştir.

Ölen yurttaşlarımız bizim insanlarımız. Adalet büyük bir kavramdır, yüce bir kavramdır, soylu bir kavramdır. Adalet milletin vicdanı demektir. Adalet kavramı dönemsel değildir, eğilip bükülmez; kişiden kişiye değişmez. Konfiçyus'un dediği gibi 'Adalet kutup yıldızı gibidir, bütün evren onun etrafında döner.' Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Ne istiyor ölen çocuklarımızın anneleri? Bir tek şey, 'Adalet istiyoruz' diyorlar. İnsan ve yurttaş olmaktan kaynaklanan en haklı taleplerini dile getiriyorlar.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ İNANIYORUZ, ADALET KAVRAMININ NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Hukukun üstünlüğünü inanıyoruz, adalet kavramının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ankara Milletvekilimiz Levent Gök, bu olayı bir uzman gibi, iğne ile kuyu kazar gibi araştırdı, bütün ayrıntılarıyla değerlendirdi. Olay kapatılmak isteniyor ama bu arkadaşımız 'Hayır, bu olayı kapatamazsınız, burada insanlık dramı var' diyor. 'Türkiye Cumhuriyeti'nin vakarına yakışmaz bu tavır' diyor. 'Biz hukuk devletiyiz. Hukuk devletinde hiçbir olay kapatılamaz, sonuçta sorumluları hesap verir' diyor.

Hafızamızı tazeleyen, tarihe not düşen, büyük bir acıyı unutturmayan bu kitabından dolayı Levent Gök'ü kutlarım."

Levent Gök ise kitabı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"28 Aralık 2011 tarihinde Roboski'de Uludere'de 34 çocuğumuzun, gençlerimizin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 'karanlık dehlizlerde kalmayacak' sözünü verdi. Ancak, aradan geçen 11 yıl boyunca Roboski Uludere unutturulmaya, kapatılmaya ve karartılmaya çalışıldı. Acılı aileler hala yas tutuyor ve çocuklarını özlüyorlar. Adaletin gelmesini bekliyorlar.

Aradan geçen 11 yıl sonra acılı ailelerin adalet arayışlarının bir sözcüsü olabilmek, Roboski'de yaşanan gerçekleri olduğu gibi yurttaşlarımıza paylaşabilmek amacıyla bir kitap kaleme aldım. Bu kitapta; Uludere, Roboski ile ilgili bilinmesi gereken her türlü gerçekliği tüm çıplaklığı ile açıklıyoruz. Umarım Roboski'ye adalet en kısa zamanda gelir ve acılı aileler adalete kavuşur."