Şırnak'ta lisanslı sporcu sayısı 4 yılda 4 kat arttı - Son Dakika

Şırnak'ta lisanslı sporcu sayısı 4 yılda 4 kat arttı

12.11.2020 11:45
Şırnak'ta lisanslı sporcu sayısı 4 yılda 4 kat arttı, System.String[]

Şırnak'ta tesis edilen huzur ortamında çocuk ve gençler spora yöneldi, 4 yılda lisanslı sporcu sayısı 4 kat arttı.

Şırnak'ta tesis edilen huzur ortamında çocuk ve gençler spora yöneldi, 4 yılda lisanslı sporcu sayısı 4 kat arttı.

Güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarla sağlanan huzur ortamı kentte hayatın her alanına olumlu yansıdı.

Şırnak'ta binlerce çocuk ve genç, spor salonları, yarı olimpik yüzme havuzları, gençlik merkezleri ve futbol sahalarında sporla buluşuyor, antrenörlerin gözetiminde yeteneklerini keşfediyor.

30 branşta 7 gün 24 saat hizmet veren tesislerde spor yapılan Şırnak'ta 8 bin olan lisanslı sporcu sayısı 4 yılda 32 bine yükseldi.

Gençler spordaki hedeflerini gerçekleştirmek için ter dökerken kente, artan talep üzerine mevcut tesislere ek olarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca yeni spor tesisleri kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Birlik: "Şırnak'a pozitif ayrımcılık yapıldı"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte huzur ortamıyla spor tesislerinin kurulduğunu, binlerce çocuk ve genci sporla buluşturduklarını söyledi.

Birlik, Şırnak'ta 32 bin 77 lisanslı sporcu bulunduğunu, bunlardan 4 bin 900'ünün faal sporcu olduğunu belirterek, Şırnak'ta büyük bir potansiyel olduğunu aktardı.

" Türkiye'nin en yüksek genç nüfus oranına sahip ikinci kenti Şırnak." diyen Birlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle ilde birçok spor tesisi yapıldığını bildirdi.

Birlik, "Şırnak'a pozitif ayrımcılık yapıldı. Tesis konusunda Bakanlığımızın bayağı destekleri var. İnşallah bu tesisleri gençlerle, çocuklarla doldurmaya çalışıyoruz. Tesislerimiz 7 gün, 24 saat gençlerimize açık. İstatistikler ve veriler gösteriyor ki; Türkiye'de lisanslı, faal sporcu sayısında ilk 20'deyiz." diye konuştu.

"Şırnak'ı spor turizmine açacağız"

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında şu an aktif 1200'e yakın kayıtlı sporcularının olduğunu aktaran Birlik, 7'den 70'e herkesin yüzmek için geldiğini belirtti.

Birlik, "İnşallah Şırnak'ta yüzme bilmeyen kimse kalmayacak. İlçelerimizde ihalesi yapılan 7 yarı olimpik yüzme havuzunun çoğu 2021'in şubat ayında teslim ediliyor. Buralar da çocuk ve gençlerle dolacak. Şırnak'ı bir spor şehri yapmak amacıyla yola çıktık." şeklinde konuştu.

Beytullah Birlik, şunları kaydetti:

"Sayın Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ın destekleri ve öncülüğünde Şırnak'ta çok güzel aktiviteler, organizasyonlar yaptık. Önce Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 3. etap finali Şırnak'ta yapıldı. Sonrasında Rafting Türkiye Şampiyonası'nı, devletimizin başarılı operasyonları sayesinde huzura kavuşan Kato Dağı'nın eteklerinde Beytüşşebap'ta gerçekleştirdik. Türkiye'nin her yerinden sporcular geldi. Çok güzel bir çalışma oldu. Şimdi de Hazreti Nuh'un kenti Şırnak'ta, Cudi'nin eteklerinde bir tenis turnuvası düzenleyeceğiz, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası."

Birlik, Şırnak'ın huzur kenti olacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim, spor, kültür ve sanat hepsini bir arada yürütmeye çalışıyoruz. Gençlik merkezlerimiz bu konuda çok aktif, güzel projeler yapıyorlar. Dokunmadığımız tek genç kalmayana kadar devam edeceğiz. Huzur ortamıyla Şırnak'ı spor turizmine açacağız. Önümüzde düşündüğümüz Türkiye ve ulusal şampiyonalar var. İnşallah yurtlar, kalacak yerler yapıldıktan sonra, tesislerimiz uygun hale geldiğinde güzel çalışmalar bekliyor Şırnaklı gençleri. Bunun için durmadan çalışacağız."

Remziye Sevim: "Gençlerimizin elinden tutmaya çalışıyoruz"

Voleybol antrenörü Remziye Sevim, Şırnak'ta gençlerin sporu sevdiğini, spora ilgi gösterdiğini belirtti.

"Gençlerimizin elinden tutmaya çalışıyoruz. Amacımız onlara sporu sevdirmek, onlara güzel bir gelecek sağlamak." diyen Sevim, tesislerin güzel olduğunu, çok verimli kullanıldığını ifade etti.

Gençlik Merkezinde gençlik lideri Ali İşlek, gençlerin serbest zamanlarını değerlendirebilmeleri için devletin gençlere sunduğu gençlik merkezlerinde çeşitli kurslarla hizmet verdiklerini söyledi.

İşlek gençlerin bu merkezlerde kendilerini evlerinde gibi rahat hissettiğini aktararak, "Gençler ders çalışıyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. Arkadaşlarıyla sosyal aktivite yapıyor, spor salonlarımızı, dersliklerimizi kullanabiliyorlar. Kısacası gençler evlerinden çok gençlik merkezinde vakit geçiyorlar." şeklinde konuştu.

Ahin İke: "Amacım A milli voleybol takımına gitmek"

Voleybol eğitimi alan 10 yaşındaki Ahin İke, verilen eğitimden mutluluk duyduğunu belirtti.

İke, "Amacım A Milli Voleybol Takımı'na gitmek ve dünyanın en iyi pasörü olmak." dedi.

Spor salonunda antrenmanlara katılan lise 2. sınıf öğrencisi Bişenk Algül, küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu voleybola 9. sınıfta başladığını aktardı.

Sporla ilgilenmenin çok güzel olduğunu, aldığı eğitimlerle kendisini geliştirdiği ifade eden Algül, haftanın 5 günü eğitim almaya devam ettiğini kaydetti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şırnak'ta lisanslı sporcu sayısı 4 yılda 4 kat arttı - Son Dakika Spor


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