Şırnak Tümen Komutanından Başkan Eren'e Ziyaret
34 dakika önce
Şırnak Tümen Komutanından Başkan Eren'e ziyaretŞIRNAK - Şırnak 23'üncü Jandarma Piyade Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, fenalaşarak Silopi Devlet Hastanesine kaldırılan 67 yaşındaki Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silopi Başkanı Mehmet Eren'i ziyaret etti.
Şırnak
Tümen Komutanından Başkan Eren'e ziyaret
ŞIRNAK - Şırnak 23'üncü Jandarma Piyade
Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, fenalaşarak Silopi
Devlet Hastanesine kaldırılan 67 yaşındaki Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Silopi Başkanı Mehmet Eren
'i ziyaret etti.
Kısa süre önce fenalaşarak hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Kıbrıs
Gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silopi Şube Başkanı Mehmet Eren'i, Şırnak 23'üncü Jandarma Piyade Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, 172'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş ziyaret etti. Sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Şırnak 23'üncü Jandarma Piyade Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, ciddi durum olması halinde ambulans helikopterle GATA'ya sevk edebileceklerini de söyledi. Ziyaretten memnun olduğunu belirten 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silopi Başkanı Mehmet Eren ziyaretten dolayı moral bulduğunu söyledi.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silopi Başkanı Mehmet Eren'in oğlu Nihat Eren
, yapılan ziyaretlerden dolayı babasının büyük oranda iyileştiğini söyledi. Eren, "Babam yıllardır bayrağımızın gölgesi altında bu devlete sadakatle hizmet ediyor. Bu zor zamanında devletimiz onu yalnız bırakmadığı için minnettarız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:18 Kaynak: İHA
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