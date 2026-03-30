Sisi\'den Trump\'a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin

Ortadoğu’da ABD-İsrail ile İran arasında süren savaş devam ederken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Sisi, ABD Başkanı Donald Trump’a doğrudan seslenerek, bölgedeki savaşı durdurabilecek tek liderin Trump olduğunu söyledi.

“BU SAVAŞI SADECE SEN DURDURURSUN”

Kahire’de düzenlenen Egypt Energy Show (Egypes) açılışında konuşan Sisi, “Başkan Trump’a söylüyorum: Körfez’deki bu savaşı durdurabilecek tek kişi sensin” ifadelerini kullandı. Bu sözler, bölgedeki gerilimin geldiği noktayı ve uluslararası beklentiyi gözler önüne serdi.

TRUMP-SİSİ HATTI YENİDEN AKTİF

Sisi’nin açıklaması, iki lider arasındaki geçmiş ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı. Trump’ın başkanlığı döneminde Washington-Kahire hattı oldukça güçlü ilerlemiş, Trump, Sisi için “harika bir lider” ifadesini kullanmıştı. İki lider, güvenlik, enerji ve bölgesel istikrar konularında yakın temas kurmuştu.

Sisi yönetimi de özellikle Müslüman Kardeşler’e karşı sert politikaları ve bölgesel güvenlik yaklaşımı nedeniyle Trump yönetiminden güçlü destek görmüştü. Bu nedenle Kahire’nin bugün de Trump’ı “krizi çözebilecek lider” olarak işaret etmesi, sadece diplomatik bir çağrı değil, geçmişte kurulan güven ilişkisine dayanan bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

MISIR’IN DENGE POLİTİKASI

Mısır, geleneksel olarak Ortadoğu’da denge unsuru rolü üstlenirken, İran-ABD geriliminde doğrudan taraf olmaktan kaçınıyor. Ancak bölgedeki savaşın genişlemesi, enerji güvenliği ve ekonomik istikrar açısından Kahire için ciddi riskler barındırıyor.

Sisi’nin açıklaması, Mısır’ın bir yandan tarafsızlığını korurken diğer yandan Washington üzerinde diplomatik baskı kurma çabası olarak yorumlanıyor. Özellikle Körfez’deki enerji hatları ve ticaret yollarının tehdit altında olması, Kahire’nin bu tür güçlü mesajlar vermesine neden oluyor.

“TRUMP ANAHTAR AKTÖR” MESAJI

Uzmanlara göre Sisi’nin çıkışı, ABD’nin bölgedeki belirleyici rolünü yeniden vurgularken, Trump’ın savaşın gidişatındaki kritik etkisini de öne çıkarıyor. Bu açıklama aynı zamanda, ateşkes ya da müzakere sürecinin başlatılması için Washington’a yönelik açık bir çağrı niteliği taşıyor.

Sisi’nin sözleri, bölgede savaşın artık sadece askeri değil, diplomatik çözüm arayışlarının da hız kazandığını gösterirken, gözlerin yeniden Trump’ın atacağı adımlara çevrilmesine neden oldu.