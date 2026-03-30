Sisi'den Trump'a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sisi'den Trump'a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin

Sisi\'den Trump\'a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin
30.03.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump’a “Bölgemizdeki savaşı durdurabilecek tek kişi sensin” diyerek çağrıda bulundu; açıklama, iki lider arasındaki geçmiş yakın ilişkiyi yeniden gündeme getirdi.

Ortadoğu’da ABD-İsrail ile İran arasında süren savaş devam ederken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Sisi, ABD Başkanı Donald Trump’a doğrudan seslenerek, bölgedeki savaşı durdurabilecek tek liderin Trump olduğunu söyledi.

“BU SAVAŞI SADECE SEN DURDURURSUN”

Kahire’de düzenlenen Egypt Energy Show (Egypes) açılışında konuşan Sisi, “Başkan Trump’a söylüyorum: Körfez’deki bu savaşı durdurabilecek tek kişi sensin” ifadelerini kullandı. Bu sözler, bölgedeki gerilimin geldiği noktayı ve uluslararası beklentiyi gözler önüne serdi.

TRUMP-SİSİ HATTI YENİDEN AKTİF

Sisi’nin açıklaması, iki lider arasındaki geçmiş ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı. Trump’ın başkanlığı döneminde Washington-Kahire hattı oldukça güçlü ilerlemiş, Trump, Sisi için “harika bir lider” ifadesini kullanmıştı. İki lider, güvenlik, enerji ve bölgesel istikrar konularında yakın temas kurmuştu.

Sisi yönetimi de özellikle Müslüman Kardeşler’e karşı sert politikaları ve bölgesel güvenlik yaklaşımı nedeniyle Trump yönetiminden güçlü destek görmüştü. Bu nedenle Kahire’nin bugün de Trump’ı “krizi çözebilecek lider” olarak işaret etmesi, sadece diplomatik bir çağrı değil, geçmişte kurulan güven ilişkisine dayanan bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

MISIR’IN DENGE POLİTİKASI

Mısır, geleneksel olarak Ortadoğu’da denge unsuru rolü üstlenirken, İran-ABD geriliminde doğrudan taraf olmaktan kaçınıyor. Ancak bölgedeki savaşın genişlemesi, enerji güvenliği ve ekonomik istikrar açısından Kahire için ciddi riskler barındırıyor.

Sisi’nin açıklaması, Mısır’ın bir yandan tarafsızlığını korurken diğer yandan Washington üzerinde diplomatik baskı kurma çabası olarak yorumlanıyor. Özellikle Körfez’deki enerji hatları ve ticaret yollarının tehdit altında olması, Kahire’nin bu tür güçlü mesajlar vermesine neden oluyor.

“TRUMP ANAHTAR AKTÖR” MESAJI

Uzmanlara göre Sisi’nin çıkışı, ABD’nin bölgedeki belirleyici rolünü yeniden vurgularken, Trump’ın savaşın gidişatındaki kritik etkisini de öne çıkarıyor. Bu açıklama aynı zamanda, ateşkes ya da müzakere sürecinin başlatılması için Washington’a yönelik açık bir çağrı niteliği taşıyor.

Sisi’nin sözleri, bölgede savaşın artık sadece askeri değil, diplomatik çözüm arayışlarının da hız kazandığını gösterirken, gözlerin yeniden Trump’ın atacağı adımlara çevrilmesine neden oldu.

Abdülfettah El Sisi, Donald Trump, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Mısır Sisi'den Trump'a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
AK Parti’li İnan, Özgür Özel’e meydan okudu: İzmir ve Uşak’ta sandığı kuralım AK Parti'li İnan, Özgür Özel'e meydan okudu: İzmir ve Uşak'ta sandığı kuralım
’’Yaş sadece bir sayıdır’’ sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel ''Yaş sadece bir sayıdır'' sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel

14:03
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu
Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
13:51
Savaşta bir ilk İran’dan müttefikleri Rusya ve Çin’e tarihi rest
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
13:29
Tek kağıtla 60 milyon kazandılar
Tek kağıtla 60 milyon kazandılar
13:18
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon Mal varlıklarına el konuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu
13:05
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
12:41
İspanya gözünü kararttı Savaştaki Trump’a bir şok daha
İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha
12:20
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 14:30:48. #7.13#
SON DAKİKA: Sisi'den Trump'a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.