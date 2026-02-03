Şişli'de iş insanı Musa Toykar oturduğu binanın yangın merdiveninde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Şişli'de iş insanı Musa Toykar oturduğu binanın yangın merdiveninde ölü bulundu

Şişli\'de iş insanı Musa Toykar oturduğu binanın yangın merdiveninde ölü bulundu
03.02.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'deki bir sitede yaşayan iş insanı Musa Toykar, yatak odasından dışarı açılan yangın merdiveninde ölü olarak bulundu. Kendisine 2 gündür ulaşamayan oğlu, eve geldiğinde babasını bulamayınca durumu site görevlilerine bildirdi. Görüntülerin incelenmesi sonucu Toykar'ın siteden çıkmadığı anlaşıldı. Yapılan kontrollerde yangın merdiveninde hareketsiz yatan Toykar'ın ölü olduğu belirlendi. Olay 'şüpheli ölüm' olarak değerlendirilirken, soruşturma başlatıldı.

ŞİŞLİ'de Aydınlı iş insanı Musa Toykar (47), yatak odasından dışarı açılan yangın merdiveninde ölü bulundu. Yaklaşık 2 gündür kendisine ulaşamayan oğlu, eve geldiğinde babasını bulamadı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen site görevlileri, Toykar'ın dışarı çıkmadığını tespit etti. Yapılan kontrollerde yangın merdiveninde ölü bulunan Toykar'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, dün saat 12.45 sıralarında Fulya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 yıl önce Aydın'dan İstanbul'a gelen iş insanı Aydın Toykar, bir sitede yaşamaya başladı. Babasından bir süre haber alamayan Mustafa Kerem Toykar (23), 2 gün önce İstanbul'a geldi. Eve giren Toykar, babasının dairede olmadığını gördü. Toykar, bunun üzerine sitenin güvenlik görevlilerine durumu bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen görevliler, Toykar'ın siteden çıkmadığını belirledi ancak tüm aramalara rağmen Toykar bulunamadı.

BABASINI YANGIN MERDİVENİNDE BULDU

Mustafa Kerem Toykar, babasının dönmemesi üzerine tekrar sitenin güvenlik görevlileriyle görüştü. Yangın merdivenini kontrol eden Toykar ve görevliler babası Musa Toykar'ı yüzüstü halde hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Musa Toykar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Üstünde pijamalarının olduğu öğrenilen Musa Toykar'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği polislerinin çalışmalarının ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Toykar'ın yatak odasının binanın ortak yangın merdivenine açıldığı belirlendi. Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Şişli, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Şişli'de iş insanı Musa Toykar oturduğu binanın yangın merdiveninde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:03:18. #7.11#
SON DAKİKA: Şişli'de iş insanı Musa Toykar oturduğu binanın yangın merdiveninde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.