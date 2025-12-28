Makas atan sürücü bariyerlere çarptı, motoru alev alıp yola fırladı - Son Dakika
Makas atan sürücü bariyerlere çarptı, motoru alev alıp yola fırladı

28.12.2025 15:50
Şişli'de D100 kara yolunda makas atan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarptı. Aracın motoru alev alıp yola fırladı. Alevler bir süre sonra kendiliğinden sönerken sürücü yaralandı.

İstanbul'da Şişli Mecidiyeköy mevkii D100 kara yolu Ankara istikametinde saat 09.30 sıralarında dehşet verici bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda otomobille seyreden sürücü, iki aracın arasından makas atarak geçti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

ARAÇ ALEV ALDI, MOTORU YOLA FIRLADI

Kazada aracın motor kısmında patlama meydana geldi. Alevler kısa sürede aracı sararken, patlama meydana gelen motor ise yola fırladı. Araçta oluşan alevler bir süre sonra kendiliğinden söndü. Kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi. İtfaiye ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Soner Karabacak Soner Karabacak:
    Bela ararsan bulursun. 86 1 Yanıtla
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    BEYİNLERİNE SOKİM HALA 12 0
  • Serkan Güngör Serkan Güngör:
    bunu seyredip uzulemiyor ki insan ( sayet bi acil hastalik vs derdi ile hastaneye vs yetisme derdi yoksa ) 58 1 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Çok iyi olmuş ayrıca başka araçların zarar görmemesi de sevindirici ! 45 0 Yanıtla
  • tekeler61 tekeler61:
    su testisi su yolunda kırılırmış. 39 2 Yanıtla
  • Kenan Koska Kenan Koska:
    Artislik yaparsan olacağı budur 39 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
