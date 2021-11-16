Üye Girişi
Sıtmapınarı'nda çöken binada 13 vatandaşımızı kurtaran personele ziyaret - Son Dakika

Sıtmapınarı'nda çöken binada 13 vatandaşımızı kurtaran personele ziyaret

16.11.2021 11:30
Sıtmapınarı'nda çöken binada 13 vatandaşımızı kurtaran personele ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İtfaiye Daire Başkanlığını ve İtfaiye personellerini ziyaret etti.

Başkan Gürkan, İtfaiye teşkilatıyla gurur duyduklarını ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İtfaiye teşkilatının çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Malatya Sıtmapınarı'nda meydana gelen bina yıkımında yaptığı çalışmalarla kısa sürede enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılmasını sağlayan İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret eden Başkan Gürkan, yapılan çalışmalardan dolayı personellere teşekkür etti. Olayın yaşandığı anda bölgeye ilk olarak ulaşan itfaiye personelleriyle birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, enkaz altında kalan vatandaşların enkazdan çıkarılmasını sağladı.

Başkan Gürkan'ın yaptığı ziyarette, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 7/24 365 gün sahada olduklarını ifade eden İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, "Sıtmapınarı'nda istemediğimiz elim bir olayla karşılaştık. Sayın Başkanımızın liderliğinde arkadaşlarımız ilk dakikalarda olay yerine ulaştı. Herhangi bir arama kurtarma ekibi veya STK olay yerine gelmeden arkadaşlarımız 4 vatandaşımızı hemen ilk dakikalarda, devam eden kurtarma çalışmaları kapsamında kısa süre içerisinde toplamda 13 vatandaşımızı enkazdan çıkardı. Çıkarılan vatandaşlarımız sağlık ekiplerine teslim edildi ve sabah saatlerine kadar çalışmalarımıza devam ettik. Çalışmalarımızda sadece İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arkadaşlarımız değil Büyükşehir Belediyemizin Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına, Park Bahçeler Daire Başkanlığına, Çevre Koruma Daire Başkanlığına, Zabıta Daire Başkanlığına, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığımıza ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze bağlı arkadaşlarımızla birlikte gıda ve iaşe ihtiyaçlarını karşılayan BELSOS şirketimiz de olay yerindeydi. Daha doğrusu Büyükşehir Belediyemiz tüm imkânlarıyla olay yerindeydi. Biz itfaiye olarak 2 dakika içerisinde olay yerindeydik ancak bizim belediyemizden arkadaşlarımızda olay yerindeydi. Olayın yaşandığı gün Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Amiri Fatih Karakaya arkadaşımızın şube müdürümüze hızlı bir şekilde ulaşması bölgeye bizimde hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağladı. Yine Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımızın personellerinden İrfan Tunay kardeşimizde enkaz çalışmalarının ilkini yaptı. İtfaiye Dairesi olarak 7/24 365 gün çalışıyoruz. Arkadaşlarımız her an sahada görevde. Teşkilatımıza, arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İtfaiye teşkilatında mesai arkadaşlarıyla birlikte olmaktan dolayı onur duyduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "İtfaiye teşkilatımızla hep onur duyduk. Çalışmaları, gayretleri, olaylara zamanında müdahale etmeleri sadece resmi görevlerinin dışında insani olarak hadiselere yaklaşmalarıyla bütün itfaiyeci kardeşlerimi tebrik ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Sıtmapınarı'nda yaşanan olayda olay yerine geldiğimizde itfaiye teşkilatımızı gördük. Trafiğin hemen kapatılması konusunda zabıta da görevli arkadaşlarımızı gördük. Bölgedeki yolların kapatılmasıyla ilgili talimatı da bizzat kendim zabıta arkadaşlarımıza verdim. İtfaiye teşkilatımız ilk andan itibaren olay yerindeydi ve enkaz altında kalan vatandaşlarımızın tümünün çıkarılmasını gerçekleştirdiler. Ben itfaiye teşkilatımızı tebrik ediyorum. Devletimizin kurumları AFAD, UMKE ve diğer STK'lara da teşekkür ediyorum. Bizim diğer birimlerimizde çalışmalara katıldı. Devletimizin bütün kurumları bizim için önceliklidir ama bizim itfaiye teşkilatımız bizleri gururlandırmıştır, onurlandırmıştır.

Bazı hizmetleri itibarsız hale getirmeye çalışanlar veya itfaiye teşkilatımızın başarısını gölgelemeye çalışan insanların ifadelerine arkadaşlarımızın üzülmemesi gerekiyor. Neticede ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, görünür rütbe-i aklı eserinde. Bizim eserlerimiz ortada. İtfaiye teşkilatımızın yaptıkları da ortada. Malatya İtfaiye teşkilatımızın başarılarını Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bizleri arayarak tebrik etmiştir. İçişleri Bakanımız bizleri arayarak teşekkür etmiş, tebrik etmiş ve bütün arkadaşlarımıza takdir belgeleri göndermiştir. Biz itfaiye teşkilatımızla gurur duyuyoruz, iyi ki varlar diyorum. Kimsenin etkisinde kalmadan memleketimize hizmet etmekte durmak yok yola devam diyeceğiz" diye konuştu.

Başkan Gürkan'ın İtfaiye Daire Başkanlığı'na yaptığı ziyarette, Sıtmapınarı'nda yaşanan göçükte olayın yaşandığı ilk dakikalarda bölgede bulunan Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Amiri Fatih Karakaya ile birlikte enkazın üzerinde ilk olarak çalışma yapan ve yaralıların çıkarılması için ilk müdahale eden Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personellerinden İrfan Tunay'da yer aldı. Başkan Gürkan, Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Amiri Fatih Karakaya ile zabıta teşkilatına ve İrfan Tunay'a da çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sıtmapınarı'nda çöken binada 13 vatandaşımızı kurtaran personele ziyaret

Selahattin Gürkan, Malatya, İtfaiye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sıtmapınarı'nda çöken binada 13 vatandaşımızı kurtaran personele ziyaret - Son Dakika


Son Dakika

Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız 11:29 Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Krakeri solu borusuna kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 11:24 Krakeri solu borusuna kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Yemeksepeti'nin hacklendiği iddialarını güçlendiren detay: Hackerler, gazeteciye evini tarif etti 11:17 Yemeksepeti'nin hacklendiği iddialarını güçlendiren detay: Hackerler, gazeteciye evini tarif etti
Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, 10:58 Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi 10:42 Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe 10:27 Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe
Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde 10:02 Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar 09:38 İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar

Son Dakika Haberleri
11:27 Örnek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı
11:19 Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı
11:07 Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor
10:57 Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi
10:56 Nihat Doğan ve Gülben Ergen karşı karşıya
10:54 Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi
10:53 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:42 Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi
10:41 Şehit Komando İbrahim Doğu Operasyonu sonrası terör örgütü ağır darbe aldı
10:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Örnek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı Örnek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı         
11:28
Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı         
11:19
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor         
11:07
Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi         
10:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor         
10:39
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı         
10:00
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu         
07:22
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
07:17
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 11:35:13. #1.13#
SON DAKİKA: Sıtmapınarı'nda çöken binada 13 vatandaşımızı kurtaran personele ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement