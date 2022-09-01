Düğün sevinci kabusu dönüştü: 7 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Düğün sevinci kabusu dönüştü: 7 ölü, 9 yaralı

01.09.2022 16:52
Düğün sevinci kabusu dönüştü: 7 ölü, 9 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde minibüsle kamyonun karıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde minibüsle kamyonun karıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 6 kişi memleketleri Malatya'da defnedildi.

Kaza, gece yarısı, Sivas-Malatya karayolunda Sivas'ın Kangal ilçesi Yeşildere köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa'da katıldıkları düğünden Malatya'ya dönen davetlileri taşıyan Ayhan Sevin (51) yönetimindeki 44 J 4257 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen ve Malatya'dan Amasya istikametine giden Muhlis Ösme (52) idaresindeki 34 EBE 72 plakalı nakliye kamyonu çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Ayhan Sevin (51) ile birlikte Şenay Kızılaslan (48), Seyit Battalgazi Sevin (18), Meliha Kızılaslan (52), Süleyman Kızılaslan (58), Adile İzci (62) Fadime Sarıbaş olay yerinde hayatını kaybederken; Alperen Yeşilkaya (6), Saray Yeşilkaya (38), İlhami Kızılaslan (52), Cennet Polat (44), Ramazan Kaan Yeşilkaya (10), Emre Kızılaslan (25), Birol Polat (42), Engin Polat (19) ile Muhlis Ösme (52) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerden minibüs sürücüsü Ayhan Sevin'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, diğer 6 kişinin cenazesi memleketleri Malatya'ya gönderildi. 15.15 sularında Hekimhan ilçesine getirilen Şenay Kızılaslan, Adile İzci ve Fadime Sarıbaş'ın cenazeleri, ilçe merkezinde bulunan Paşa Camii'nde düzenlenen törenin ardından aile mezarlığında gözyaşları arasında defnedilirken; Meliha Kızılaslan, Süleyman Kızılaslan ile minibüs şoförü Ayhan Sevin ve oğlu Seyit Battalgazi Sevin'in cenazelerinin ise yarın defnedileceği öğrenildi. - MALATYA

YORUMLAR
500
Düğün dönüşü korkunç kaza! Kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Düğün dönüşü korkunç kaza! Kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla çarpıştı: 8 ölü, 9 yaralı Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla çarpıştı: 8 ölü, 9 yaralı
Kaynak: İHA

Malatya, Kangal, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün sevinci kabusu dönüştü: 7 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:41 Manchester City, Borussia Dortmund'un stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı
16:23 MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır
16:02 Icardi ile imza an meselesi! Galatasaray bombayı patlatıyor
15:56 CHP'li Engin Altay: 4 bin liraya çalışan öğretmenin sokakta "açım" demesine tahammül edemeyen bir iktidar
15:51 Ünlü oyuncu Seda Bakan ikinci bebeğini kucağına aldı
15:51 Oyuncu Emine Ün'ün kızı Duru, güzellikte annesiyle yarışıyor
15:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde muhalefete yüklendi: Birileri, adalet sistemimizi suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmeye çalışıyor
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adli yıl' mesajı: Avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz
15:24 Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten imalı paylaşım: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım
15:10 Kylian Mbappe, transseksüel model Ines Rau ile aşk yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 16:52:44. #1.11#
SON DAKİKA: Düğün sevinci kabusu dönüştü: 7 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement