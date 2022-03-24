Sivas'ta Aşık Veysel'i anma konseri düzenlendi - Son Dakika

Sivas'ta halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 49. yıl dönümünde türkülerle anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde ses sanatçıları Hasan Göktaş, İbrahim Şahin, Çiğdem Elmas ve Emirhan Kartal, Aşık Veysel'in eserlerini seslendirdi.

Konser, Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk ve protokol üyelerinin sahnede ses sanatçılarıyla "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini seslendirmesiyle sona erdi.

Vali Ayhan, konserin ardından yaptığı konuşmada, "Aşık Veysel iyi ki bu topraklarda doğdu, Anadolu'da doğdu. İnsanların gönüllerinde, yüreklerinde Aşık Veysel her zaman olacak." dedi.

UNESCO'nun gelecek yılı "Aşık Veysel Yılı" ilan ettiğini de anımsatan Ayhan, "Bu bir anma değil, anlamak, anlatmaktır. Seneye de inşallah Sivaslı olarak iyi anlatacağız, iyi anlayacağız." diye konuştu.

Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer ise halk ozanının torunu olmanın onurunu yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sivas Anadolu'nun bel kemiğidir, Sivas Cumhuriyet demektir, 4 Eylül 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün topladığı Sivas Kongresi ile Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. Cumhuriyete ev sahipliği yapmış bir ilin evladı olmaktan son derece onur ve gurur duyuyorum. Konya'nın buğdayı, Malatya'nın kayısısı, Amasya'nın elması ne kadar ünlü ise Sivas'ın da aşığı o kadar ünlüdür. Sivas aşıklar yatağıdır. Pir Sultan Abdal, Ruhsati, Sefil Selimi ve Aşık Veysel gibi ozanlarımızı yetiştiren yerdir."