Sivas'ta İlber Ortaylı izdihamı

Sivas Kongresinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında kentte söyleşi düzenleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı görmek isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

SİVAS - S Sivas Kongresinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında kentte söyleşi düzenleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı görmek isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

Sivas Kongresinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sivas 8. Kitap Günleri" açılışına katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, açılış sonrası Buruciye Medresesi içerisinde söyleşi düzenledi. Söyleşi için medrese içerisinde izdiham yaşanırken Ortaylı'yı görmek isteyen sevenleri dışarı da uzun kuyruklar oluşturdu. Söyleşiye Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ortaylı, vatandaşlara 'Milli Mücadelenin 100. Yılı' konulu söyleşiyi gerçekleştirdi. Konuşması sırasında güncel olayları da değerlendiren Ortaylı, Türkiye'de huzuru bozmaya hiç kimsenin hakkı olmadığını belirtip, "Bugün biliyorsunuz çok zor bir devirden geçiyoruz. Etrafımızda dünya kaynıyor. Son girenler artık zavallı mülteciler olmaktan çok bir takım haydutlar, sınırlarımızdan girmek istiyorlar. Kimsenin Türkiye topraklarında savaş çıkartma, asayişi bozmak, kendine has kargaşayı gerçekleştirmeye hakkı yoktur. Bu önlenir. Çok açık bir şeydir, bunların bilinmesinde büyük fayda görüyoruz. Maalesef Türkiye'nin coğrafi konumu çok belalı bir yerdir. Burada milletin ve etrafının idaresi fevkalade problemli bir iştir. Jeolojik yapısı ne kadar problemli ise ne kadar da zenginse aynı zamanda siyasi vaziyetimiz de odur. Etrafımızda bugün dost bilinenler düşmanımız olmuştur. Düşmanı dosta çevirme gibi bir diplomatik kabiliyete de sahip olmamız gerekir. Ama burası Lüksemburg değil. Burada saçma sapan anti militarist tavırlar, ordu düşmanlığı yürümez."dedi.