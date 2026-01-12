Sivas\'ta Kasap Dükkanında Silahlı Kavga

SİVAS'ta bir kasap dükkanında H.D. (57), tartıştığı S.K. (57) ve S.K.'yı (52) tabanca ile ateş açtı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlarbaşı Caddesi Perakende Sebze Hali'nde meydana geldi. H.D. ile kasap işletmecisi S.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle H.D., üzerinde bulunan tabancayı çıkararak rastgele ateş açtı. İş yeri sahibi S.K. ile yanında bulunan S.K., tabancadan çıkan kurşunlardan kurtulmak için H.D.'nin üzerine kapandı. Açılan ateş sonucu iş yeri sahibi S.K. bacağından, yanındaki kişi ise kol ve bacağından yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli H.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İş yerinde yaşanan arbede ve daha sonra H.D.'nin 2 kişiyi tabanca ile yaralama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.