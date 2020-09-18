Sivas'ta tritikalede rekolte yüzleri güldürdü - Son Dakika

Sivas'ta tritikalede rekolte yüzleri güldürdü

Buğday ve çavdarın melezinden elde edilen ve kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikaledeki rekolte yüzleri güldürdü.

Sivas'ta tritikalede rekolte yüzleri güldürdü, System.String[]

Buğday ve çavdarın melezinden elde edilen ve kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikaledeki rekolte yüzleri güldürdü.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sivas Ulaş Tarım İşletmesi'nde 19 bin dekar alanda, buğday ile arpanın verimli ve kaliteli yetişmediği tarla koşullarında yüksek verim potansiyeline sahip, çoğunlukla hayvan beslenmesinde tercih edilen, yemlik kalitesi mısır, buğday ve arpa ile eşit olan tritikale ekildi.

Ülkedeki tritikale tohumu ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan Sivas Ulaş Tarım İşletmesi'nde ekimi yapılan "Karma-2000", "Tatlıcak-97" ve "Ümranhanım" tritikale tohum çeşitlerinden bu yıl 5 bin 600 ton ürün elde edildi.

Ulaş TİGEM Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, kurak ve soğuk iklim şartlarıyla tritikale üretiminde daha yüksek verim elde edilen Sivas'ta üretilen alternatif yem tritikaleye çiftçilerin ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Tritikalenin Türkiye'de yaklaşık 400 bin dekar ekim alanı olduğunu belirten Keskin, bu üründeki tohum ihtiyacının yarısını da kendilerinin karşıladığını ifade etti.

Hasan Keskin, Erzincan, Erzurum, Konya, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir başta olmak üzere birçok ile tritikale tohumu gönderdiklerini dile getirdi.

Bu yılki hasat dönemini tamamladıklarını aktaran Keskin, "Dekardan ortalama 300 kilogram verim aldık. 19 bin dekar alanda tritikale ekimi yapıldı ve 5 bin 600 ton mahsul elde ettik." dedi.

"Hayvancılık yapanların mutlaka bunu ekmesi gerekiyor"

Sivas'ta üretilen tohumluk tritikalenin kalitesi ve veriminin yüksek olduğunu belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Hayvancılık yapanların mutlaka bunu ekmesi gerekiyor. Protein oranı 14-16 arasında değişiyor, aynı zamanda kuraklığa çok dayanıklı bir bitki. Aynı zamanda sapı yüksek olduğu için hayvancılık yapanlar bunu saman olarak da değerlendirmektedir. Saman ihtiyacı çok olduğu için tritikale ekim alanı daha da gelişiyor. Bu konuda çiftçilerle istişare edip ekim alanları daha fazla tritikaleye yönlendirildi. Tritikale, buğday ve arpadan daha verimli. Dekardan 250 kilogram buğday yerine 300-350 kilogram tritikale alanlar var."

Ulaş TİGEM olarak Türkiye'nin tritikale tohum ihtiyacının yarıdan fazlasını karşıladıklarını belirten Keskin, "Türkiye'de 8-9 bin ton tohum ihtiyacı oluyor, bunun yüzde 50'sinden fazlasını biz karşılıyoruz." dedi.

Keskin, Buğday, Tohum, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta tritikalede rekolte yüzleri güldürdü - Son Dakika

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