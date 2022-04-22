Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika
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Sivas'tan kısa kısa

22.04.2022 11:00
Sivas'tan kısa kısa

Sivas'ta vatandaşlar, İHH İnsani Yardım Derneği tarafından "Ümmet İftar Sofrası" programında bir araya geldi.

Sivas'ta vatandaşlar, İHH İnsani Yardım Derneği tarafından "Ümmet İftar Sofrası" programında bir araya geldi.

Tarihi Kale Cami avlusunda kurulan yer sofrasında vatandaşlar akşam ezanının ardından hurma, su, ayran ve simitle iftar yaptı.

Sivas İHH Başkanı Efe Zileli, iftar öncesi yaptığı konuşmada, "Bugün Sivas'ta olduğunu gibi ülkemizin birçok ilinde, İslam coğrafyasında Müslümanların yaşadığı kıtlık, kuraklık, savaş ve zulümlere dikkat çekmek amacıyla menüsünde su, ayran, hurma ve simit bulunan Ümmet İftarı sofraları kurarak başta Filistin olmak üzere Doğu Türkistan, Suriye, Arakan ve dünyadaki tüm zulüm gören mazlumların yanında, onların çektiği acılara ortak olduğumuzu ortaya koyuyoruz." dedi.

Şarkışla'da anaokulu öğrencileri etkinlikte bir araya geldi

Şarkışla ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi anaokulu öğrencileri için etkinlik düzenlendi.

Sürmeli Osanmaz Anaokulu'ndaki programda, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Eğitimi ve Gelişimi Bölümü öğrencileri palyaço gösterileriyle minikleri eğlendirdi.

Etkinliğe, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt da katıldı.

Çocuk Eğitimi ve Gelişimi Bölümü Alan Şefi Fatma Köten, etkinliğin hafta boyunca ilçedeki tüm anaokullarında süreceğini belirtti.

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Şarkışla, İftar, Sivas, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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