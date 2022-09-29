İç Anadolu'da öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı - Son Dakika
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İç Anadolu'da öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

29.09.2022 14:10
İç Anadolu'da öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

Sivas, Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale ve Niğde'de, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Sivas, Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale ve Niğde'de, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Sivas'ta Süleyman Demirel Ortaokulu önünde düzenlenen programa katılan Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü, öğrencilerle yaya geçidinin önündeki alanı kırmızıya boyadı.

Vali Şimşek, Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliklerle trafik kazalarının en aza indirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Yozgat

Milli Eğitim Vakfı İlkokulu önünde düzenlenen programda Vali Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse ve il protokolü, öğrencilerle yaya geçidinin önündeki alanı kırmızıya boyadı.

Öğrencilere şapka, bilgilendirici eğitim seti ve düdük dağıtıldı.

Vali Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliğin yapıldığını belirtti.

Milletvekili Başer de yayaların öncelikli ve bir canın çok değerli olduğunu hatırlatmak istediklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Köse ise okulların açılmasıyla tüm yaya geçitlerini boyadıklarını aktardı.

Kayseri

Mehmet İlgü İlkokulu önünde trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünce etkinlik düzenlendi.

Ellerinde "Yayalar kırmızı çizgimiz", "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyim" yazılı dövizler bulunan ilkokul öğrencileri, trafik polisleri ile birlikte caddeden geçen sürücülere kırmızı düdük hediye etti.

Polisler, sürücülere yayalara öncelik verilmesi ve yaya geçidinde durulması hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile yaya çizgilerini kırmızıya boyadı.

Burada konuşan Vali Yardımcısı Esmer, yaya geçidi bilincinin hem küçük yaşlardan itibaren çocuklarda hem de sürücülerde yerleşmesi adına etkinliğin gerçekleştirildiğini belirtti.

Kırşehir

Kırşehir'de Öğretmen Ziya Kılıçözlü İlkokulu önündeki yaya geçidi kırmızıya boyandı, Vali Hüdayar Mete Buhara ve öğrenciler, sürücülere uyarılarda bulundu, broşür dağıttı.

Vali Buhara, geçiş noktalarında yayaya öncelik tanınmasının bir kültür olarak yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Etkinliğe, Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tuncay Başar, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale Şehitler Ortaokulu önünde düzenlenen etkinliğe, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, öğrencilerle yaya yolundan karşıya geçen Tekbıyıkoğlu, durdurulan araç sürücülerine uyarılarda bulunarak, broşür verdi.

Vali Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik kurallarına riayet edildiği zaman kaza oranlarının da o derece azaldığını istatistiklerden gördüklerini aktardı.

Niğde

Feridun Zeren Caddesi'ndeki yaya yolunda düzenlenen etkinliğe, Vali Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Ekinlikte, Vali Koç, öğrencilerle yaya yolundan karşıya geçti, daha sonra yaya geçidi kırmızıya boyandı.

Koç, trafikte bir kültür, bir alışkanlık, bir davranışı oluşturmak adına bu tür etkinlikler düzenlendiğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Kırıkkale, Jandarma, Kırşehir, Yozgat, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da öğrenciler yaya geçitlerini 'Hayata saygı duruşu' sloganıyla kırmızıya boyadı - Son Dakika

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