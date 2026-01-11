Sivasspor 0-2 Erzurumspor: Kırmızı Kart Etkisi! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sivasspor 0-2 Erzurumspor: Kırmızı Kart Etkisi!

Sivasspor 0-2 Erzurumspor: Kırmızı Kart Etkisi!
11.01.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor, evinde Erzurumspor'a 2-0 mağlup oldu. Özkan kırmızı kartla dışarı atıldı.

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Adnan Deniz Karatepe, Enes Biroğlu, Ethem Potuk

ÖZBELSAN SİVASSPOR: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Yusuf Cihat (Dk.46 Aly Malle), Kamil Fidan (Dk.83 Mert), Charisis, Ethemi (Dk.83 Avramovski), Bekir Böke (Dk.46 Kimpioka)

ERZURUMSPOR FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı (Dk.83 Ali), Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Benhur (Dk.84 Salih), Crociata, Sefa Akgün(Dk.74 Murat Cem), Mustafa Fettahoğlu (Dk.74 Rodriguez), Hüsamettin Yener(Dk.65 Sylla)

GOLLER: Dk. 41 Benhur, Dk.90 Crociata (Erzurumspor FK)

KIRMIZI KART: Dk. 29 Özkan (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Charisis, Okan (Sivasspor), Giorbelidze (Erzurumspor FK)

1'inci Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, ligin 20'nci haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Erzurumspor FK'yı konuk etti. Konuk ekip Erzurumspor FK, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

28'inci dakikada gelişen Erzurumspor FK atağında ceza sahası içerisinde savunmadan seken topu önünde bulan Benhur'un sert şutunu kaleci Göktuğ güçlükle çeldi.

29'uncu dakikada Sivasspor'da Özkan, orta sahada Hüsamettin'e yaptığı sert müdahale sonrası direk kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

41'inci dakikada gelişen Erzurumspor FK atağında orta alandan Baiye'nin sert şutu savunmadan döndü. Savunmadan seken top penaltı noktasına gelerek Benhur'un önünde kaldı. Benhur'un sert şutunda top ağlara gitti: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Erzurumspor FK galibiyeti ile tamamlandı.

60'ıncı dakikada Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Kamil'in şutunda top üstten auta gitti.

90'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor FK atağında Rodriguez'in yerden pasında topu alan Crociata, sert bir şut çekerek topu ağlara gönderdi: 0-2

Karşılaşma 2-0 Erzurumspor FK galibiyeti ile sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor 0-2 Erzurumspor: Kırmızı Kart Etkisi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Maktul 19, katil 20 yaşında 4 bin TL için cinayet işledi Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi
Kent merkezinin dibinde Tam 15 metre çöktü Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Sezen Aksu karantinaya alındı Sezen Aksu karantinaya alındı
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

19:35
İstanbul’da eğitime kar arası
İstanbul'da eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
18:52
Yeni doğan bebeğini mikrodalga fırında öldürdü
Yeni doğan bebeğini mikrodalga fırında öldürdü
18:52
Levent Mercan’dan kötü haber İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
18:16
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul’da
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
17:39
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
17:29
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek
Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
16:28
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 20:00:02. #7.11#
SON DAKİKA: Sivasspor 0-2 Erzurumspor: Kırmızı Kart Etkisi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.