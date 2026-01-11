Sivasspor 0-2 Erzurumspor: Kırmızı Kart Etkisi!

STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Adnan Deniz Karatepe, Enes Biroğlu, Ethem Potuk
ÖZBELSAN SİVASSPOR: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Yusuf Cihat (Dk.46 Aly Malle), Kamil Fidan (Dk.83 Mert), Charisis, Ethemi (Dk.83 Avramovski), Bekir Böke (Dk.46 Kimpioka)
ERZURUMSPOR FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı (Dk.83 Ali), Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Benhur (Dk.84 Salih), Crociata, Sefa Akgün(Dk.74 Murat Cem), Mustafa Fettahoğlu (Dk.74 Rodriguez), Hüsamettin Yener(Dk.65 Sylla)
GOLLER: Dk. 41 Benhur, Dk.90 Crociata (Erzurumspor FK)
KIRMIZI KART: Dk. 29 Özkan (Sivasspor)
SARI KARTLAR: Charisis, Okan (Sivasspor), Giorbelidze (Erzurumspor FK)
1'inci Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, ligin 20'nci haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Erzurumspor FK'yı konuk etti. Konuk ekip Erzurumspor FK, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
28'inci dakikada gelişen Erzurumspor FK atağında ceza sahası içerisinde savunmadan seken topu önünde bulan Benhur'un sert şutunu kaleci Göktuğ güçlükle çeldi.
29'uncu dakikada Sivasspor'da Özkan, orta sahada Hüsamettin'e yaptığı sert müdahale sonrası direk kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
41'inci dakikada gelişen Erzurumspor FK atağında orta alandan Baiye'nin sert şutu savunmadan döndü. Savunmadan seken top penaltı noktasına gelerek Benhur'un önünde kaldı. Benhur'un sert şutunda top ağlara gitti: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Erzurumspor FK galibiyeti ile tamamlandı.
60'ıncı dakikada Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Kamil'in şutunda top üstten auta gitti.
90'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor FK atağında Rodriguez'in yerden pasında topu alan Crociata, sert bir şut çekerek topu ağlara gönderdi: 0-2
Karşılaşma 2-0 Erzurumspor FK galibiyeti ile sonuçlandı.
