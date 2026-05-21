Skandal görüntü! Tüm birikimini hiç eden eşini böyle darbetti

Çin’de yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre bir kadın, aileye ait tüm birikimi yüklü miktarda gümüş külçesine yatırdı. Borsa çöküşü sonrası büyük zarar edildiğini öğrenen eşi ise öfke krizi geçirdi.

EVDE GERGİN ANLAR YAŞANDI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde çift arasında sert tartışma çıktığı görüldü. Adamın öfkesine hakim olamayarak eşine fiziksel müdahalede bulunduğu anlar kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kısa sürede viral olan görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Olay sonrası kullanıcılar hem yatırım riski hem de aile içi şiddet konusunda çok sayıda yorum yaptı.