Slovakya Güvenlik Danışmanı İstifa Etti

Slovakya Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Miroslav Lajcak, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile yazışmalarına ilişkin bilgilerin ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

BELGELER ULUSLARARASI ETKİ YARATTI

ABD Adalet Bakanlığı'nın kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan suçlu ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'e yönelik 30 Ocak tarihinde yayınladığı yeni belgeler uluslararası alanda etkisini göstermeye devam ediyor. Slovakya Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, söz konusu belgelerde Epstein ile yazışmalarının yer aldığının ortaya çıkmasının ardından istifa ettiğini bildirdi. Daha önce yaptığı açıklamalarda Epstein ile kadınlara ilişkin sohbet ettiğini reddeden Lajcak, istifa kararını Fico'nun siyasi imajına zarar vermemek amacıyla aldığını söyledi.

FICO'DAN LAJCAK'A ÖVGÜ VE TEPKİ

Slovakya Başbakanı Robert Fico ise olaya ilişkin açıklamasında, Fico ulusal güvenlik danışmanının istifasını kabul ettiğini bildirdi. Lajcak'ı "harika bir diplomat" olarak nitelendiren Başbakan, Slovakya'nın "diplomasi ve dış politika alanında inanılmaz bir deneyim kaynağını kaybettiğini" belirtti.

Fico ayrıca ülke kamuoyunda Lajcak'ın Epstein ile ilişkisine yönelik tepkileri kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendirerek, "Uzun zamandır eleştirilerde bu kadar ikiyüzlülük görmemiştim, hem de her taraftan" dedi.

"NEDEN BENİ BU OYUNLARA DAVET ETMİYORSUN?"

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yayınlanan yaklaşık 3 milyon sayfalık belgelerde Ekim 2018 tarihinde Lajcak ve Eptstein arasında kadınlar ve Slovak diplomatın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yakın zamanda gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin yazışmalar yer aldı. Epstein'in Lajcak'a gönderdiği belgelerde belirtilmeyen fotoğraflı mesajın ardından Slovak siyasetçinin, "Neden beni bu tür oyunlara davet etmiyorsun?" diye sorduğu kaydedildi.

BELGELERDE ADI GEÇEN DİĞER İSİMLER

Söz konusu belgelerde, 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan ve intihar ettiği iddia edilen Epstein'in, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, İngiliz siyasetinin anahtar isimlerinden Lord Peter Mandelson, Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates, eski İngiltere Prensi Andrew Mountbatten-Windsor ve benzeri isimlerle ilişkileri hakkında yeni ayrıntıları ortaya çıkmıştı.