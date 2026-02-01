Slovakya Güvenlik Danışmanı İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Slovakya Güvenlik Danışmanı İstifa Etti

Slovakya Güvenlik Danışmanı İstifa Etti
01.02.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeffrey Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Başbakanı'nın danışmanı Lajcak istifa etti.

Slovakya Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Miroslav Lajcak, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile yazışmalarına ilişkin bilgilerin ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

BELGELER ULUSLARARASI ETKİ YARATTI

ABD Adalet Bakanlığı'nın kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan suçlu ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'e yönelik 30 Ocak tarihinde yayınladığı yeni belgeler uluslararası alanda etkisini göstermeye devam ediyor. Slovakya Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, söz konusu belgelerde Epstein ile yazışmalarının yer aldığının ortaya çıkmasının ardından istifa ettiğini bildirdi. Daha önce yaptığı açıklamalarda Epstein ile kadınlara ilişkin sohbet ettiğini reddeden Lajcak, istifa kararını Fico'nun siyasi imajına zarar vermemek amacıyla aldığını söyledi.

FICO'DAN LAJCAK'A ÖVGÜ VE TEPKİ

Slovakya Başbakanı Robert Fico ise olaya ilişkin açıklamasında, Fico ulusal güvenlik danışmanının istifasını kabul ettiğini bildirdi. Lajcak'ı "harika bir diplomat" olarak nitelendiren Başbakan, Slovakya'nın "diplomasi ve dış politika alanında inanılmaz bir deneyim kaynağını kaybettiğini" belirtti.

Fico ayrıca ülke kamuoyunda Lajcak'ın Epstein ile ilişkisine yönelik tepkileri kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendirerek, "Uzun zamandır eleştirilerde bu kadar ikiyüzlülük görmemiştim, hem de her taraftan" dedi.

"NEDEN BENİ BU OYUNLARA DAVET ETMİYORSUN?"

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yayınlanan yaklaşık 3 milyon sayfalık belgelerde Ekim 2018 tarihinde Lajcak ve Eptstein arasında kadınlar ve Slovak diplomatın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yakın zamanda gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin yazışmalar yer aldı. Epstein'in Lajcak'a gönderdiği belgelerde belirtilmeyen fotoğraflı mesajın ardından Slovak siyasetçinin, "Neden beni bu tür oyunlara davet etmiyorsun?" diye sorduğu kaydedildi.

BELGELERDE ADI GEÇEN DİĞER İSİMLER

Söz konusu belgelerde, 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan ve intihar ettiği iddia edilen Epstein'in, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, İngiliz siyasetinin anahtar isimlerinden Lord Peter Mandelson, Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates, eski İngiltere Prensi Andrew Mountbatten-Windsor ve benzeri isimlerle ilişkileri hakkında yeni ayrıntıları ortaya çıkmıştı.

Kaynak: İHA

Jeffrey Epstein, Diplomasi, Slovakya, Politika, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika Slovakya Güvenlik Danışmanı İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor
Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme

12:45
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
11:13
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
10:55
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı
Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:19
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 13:45:11. #.0.4#
SON DAKİKA: Slovakya Güvenlik Danışmanı İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.